В Госдуме почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне

Депутаты Госдумы в начале пленарного заседания в День памяти и скорби почтили минутой молчания память всех советских граждан, павших в Великой Отечественной войне.

"Анализируя события тех лет, мы должны помнить одно: 27 миллионов наших граждан погибли, защищая страну. Память о них должна быть всегда в наших сердцах. Это наши деды, прадеды. И мы, безусловно, должны сделать всё, чтобы не допустить нацизма", — сказал на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что нацизм снова "поднял голову" и всё, что происходит на Украине, — это следствие поддержки нацистской идеологии Вашингтоном и Брюсселем. А мы должны хранить память о тех, кто погиб, защищая страну и мир, заметил он, напомнив, что 22 июня 1941 года нацистская Германия, поработив страны Европы, напала на СССР.