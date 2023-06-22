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Опубликовано 22 июня 2023, 13:41

В Госдуме почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне

Депутаты Госдумы в начале пленарного заседания в День памяти и скорби почтили минутой молчания память всех советских граждан, павших в Великой Отечественной войне.

"Анализируя события тех лет, мы должны помнить одно: 27 миллионов наших граждан погибли, защищая страну. Память о них должна быть всегда в наших сердцах. Это наши деды, прадеды. И мы, безусловно, должны сделать всё, чтобы не допустить нацизма", — сказал на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что нацизм снова "поднял голову" и всё, что происходит на Украине, — это следствие поддержки нацистской идеологии Вашингтоном и Брюсселем. А мы должны хранить память о тех, кто погиб, защищая страну и мир, заметил он, напомнив, что 22 июня 1941 года нацистская Германия, поработив страны Европы, напала на СССР.

"И если бы не советский солдат, не граждане нашей страны на фронте и в тылу, мир мог оказаться под пятой у нацистов", — сказал спикер ГД.

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Сегодня по всей стране проходит ежегодная Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти". Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Москве акция прошла у Музея Победы на Поклонной горе, где было зажжено 1418 свечей — по числу дней войны. А на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге зажгли 80 тысяч свечей. Они образовали композицию, символизирующую мемориал "Разорванное кольцо" на Ладожском озере.

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Duma.gov.ru

Ирина Фальке
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