В Госдуме почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне
Депутаты Госдумы в начале пленарного заседания в День памяти и скорби почтили минутой молчания память всех советских граждан, павших в Великой Отечественной войне.
"Анализируя события тех лет, мы должны помнить одно: 27 миллионов наших граждан погибли, защищая страну. Память о них должна быть всегда в наших сердцах. Это наши деды, прадеды. И мы, безусловно, должны сделать всё, чтобы не допустить нацизма", — сказал на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что нацизм снова "поднял голову" и всё, что происходит на Украине, — это следствие поддержки нацистской идеологии Вашингтоном и Брюсселем. А мы должны хранить память о тех, кто погиб, защищая страну и мир, заметил он, напомнив, что 22 июня 1941 года нацистская Германия, поработив страны Европы, напала на СССР.
"И если бы не советский солдат, не граждане нашей страны на фронте и в тылу, мир мог оказаться под пятой у нацистов", — сказал спикер ГД.
Сегодня по всей стране проходит ежегодная Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти". Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Москве акция прошла у Музея Победы на Поклонной горе, где было зажжено 1418 свечей — по числу дней войны. А на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге зажгли 80 тысяч свечей. Они образовали композицию, символизирующую мемориал "Разорванное кольцо" на Ладожском озере.