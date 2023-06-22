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22 июня, 10:08

Путин поставил свечу у скульптуры "Скорбящая мать" в Музее Победы

В День памяти и скорби, который приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны, президент России Владимир Путин почтил память павших в сражениях советских воинов, поставив свечу у скульптуры "Скорбящая мать" в Музее Победы в Москве.

Путин поставил свечу у скульптуры "Скорбящая мать" в Музее Победы в Москве. Видео © LIFE

Незадолго до этого глава государства принял участие в памятных мероприятиях у стен Кремля, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата и гвоздики — к стелам городов-героев. Примечательно, что не обделил вниманием российский лидер и Киев.

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

Сегодня по всей стране проходит ежегодная Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти". Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Москве акция прошла у Музея Победы на Поклонной горе, где было зажжено 1418 свечей — по числу дней войны. А на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге зажгли 80 тысяч свечей. Они образовали композицию, символизирующую мемориал "Разорванное кольцо" на Ладожском озере.

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LIFE

Максим Плетнёв
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