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22 июня, 08:16

80 тысяч свечей зажгли на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошла акция "Свеча памяти"

<p>Люди во время акции "Свеча памяти" на Дворцовой площади. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Люди во время акции "Свеча памяти" на Дворцовой площади. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Участники патриотической акции "Свеча памяти" зажгли 80 тысяч свечей на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня — День памяти и скорби. Соответствующие кадры публикует телеканал "Звезда".

"Свеча памяти" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Звезда"

Они образовали композицию, символизирующую мемориал "Разорванное кольцо" на Ладожском озере. Он посвящён Дороге жизни, связывавшей блокадный Ленинград с остальным миром.

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

Акция "Свеча памяти" также прошла у Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Участники зажгли 1418 свечей, каждая из которых — один день Великой Отечественной. Перед собравшимися выступил оркестр штаба Центрального округа войск Национальной гвардии.

Матвей Константинов
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