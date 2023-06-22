80 тысяч свечей зажгли на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошла акция "Свеча памяти"
Люди во время акции "Свеча памяти" на Дворцовой площади. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Участники патриотической акции "Свеча памяти" зажгли 80 тысяч свечей на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня — День памяти и скорби. Соответствующие кадры публикует телеканал "Звезда".
"Свеча памяти" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Звезда"
Они образовали композицию, символизирующую мемориал "Разорванное кольцо" на Ладожском озере. Он посвящён Дороге жизни, связывавшей блокадный Ленинград с остальным миром.
Акция "Свеча памяти" также прошла у Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Участники зажгли 1418 свечей, каждая из которых — один день Великой Отечественной. Перед собравшимися выступил оркестр штаба Центрального округа войск Национальной гвардии.