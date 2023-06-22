У Музея Победы в Москве прошла мемориальная акция "Свеча памяти"

Ежегодная Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвящённая Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла у Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Всего было зажжено 1418 свечей — по числу дней войны. Одновременно на фасаде главного здания музея вспыхнула масштабная видеоинсталляция площадью почти три тысячи квадратных метров.

Акция "Свеча памяти" состоялась у здания Музея Победы в Москве. Видео © LIFE

До начала акции перед собравшимися выступил оркестр штаба Центрального округа войск Национальной гвардии. Ровно в полночь собравшиеся на площади перед музеем почтили память погибших минутой молчания. Ветераны ВОВ Василий Гаврилович Пронин и Мария Михайловна Рохлина вместе с участником СВО, начальником центра специального назначения "Витязь" Росгвардии, Героем России полковником Александром Белоглазовым зажгли факел от Вечного огня и передали пламя участникам акции.

Пришедшие к Музею Победы сотрудницы налоговой службы РФ, в свою очередь, передали слова поддержки бойцам спецоперации.

Сотрудницы налоговой службы передали слова поддержки бойцам СВО на акции "Свеча памяти". Видео © LIFE