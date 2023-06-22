Регион

Уведомления отключены

21 июня, 22:35

У Музея Победы в Москве прошла мемориальная акция "Свеча памяти"

Ежегодная Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвящённая Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла у Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Всего было зажжено 1418 свечей — по числу дней войны. Одновременно на фасаде главного здания музея вспыхнула масштабная видеоинсталляция площадью почти три тысячи квадратных метров.

Акция "Свеча памяти" состоялась у здания Музея Победы в Москве. Видео © LIFE

До начала акции перед собравшимися выступил оркестр штаба Центрального округа войск Национальной гвардии. Ровно в полночь собравшиеся на площади перед музеем почтили память погибших минутой молчания. Ветераны ВОВ Василий Гаврилович Пронин и Мария Михайловна Рохлина вместе с участником СВО, начальником центра специального назначения "Витязь" Росгвардии, Героем России полковником Александром Белоглазовым зажгли факел от Вечного огня и передали пламя участникам акции.

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

Пришедшие к Музею Победы сотрудницы налоговой службы РФ, в свою очередь, передали слова поддержки бойцам спецоперации.

Сотрудницы налоговой службы передали слова поддержки бойцам СВО на акции "Свеча памяти". Видео © LIFE

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует выступать с заявлениями в День памяти и скорби — 22 июня. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Великая Отечественная война
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров