Президент России Владимир Путин не планирует выступать с заявлениями в День памяти и скорби — 22 июня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", — ответил он на вопрос РИА "Новости" о том, планируется ли какое-либо заявление или выступление с речью.