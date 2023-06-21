Путин не планирует выступать с заявлениями в День памяти и скорби — 22 июня
Президент России Владимир Путин не планирует выступать с заявлениями в День памяти и скорби — 22 июня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", — ответил он на вопрос РИА "Новости" о том, планируется ли какое-либо заявление или выступление с речью.
Напомним, завтра, 22 июня, Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
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