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21 июня, 14:09

Путин не планирует выступать с заявлениями в День памяти и скорби — 22 июня

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с заявлениями в День памяти и скорби — 22 июня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", ответил он на вопрос РИА "Новости" о том, планируется ли какое-либо заявление или выступление с речью.

ЕР и "Волонтёры Победы" 22 июня проведут в 50 странах акции в память о погибших участниках СВО

ЕР и "Волонтёры Победы" 22 июня проведут в 50 странах акции в память о погибших участниках СВО

Напомним, завтра, 22 июня, Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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