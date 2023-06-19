ЕР и "Волонтёры Победы" 22 июня проведут в 50 странах акции в память о погибших участниках СВО

Партия "Единая Россия" и движение "Волонтёры Победы" в ночь с 21 на 22 июня проведут акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны". Об этом сообщает пресс-служба партии в телеграм-канале.

Мероприятия пройдут более чем на 1500 площадках по всей стране и более чем в 50 странах мира — в Бразилии, Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и других.

"В этом году мы предлагаем зажечь свечи в память о погибших участниках СВО и всех пострадавших от рук неонацистов. Мест проведения станет больше. Адреса размещены на сайте волонтёрыпобеды.рф", — сказала Занко на пресс-конференции.

По её словам, места проведения акции в новых регионах можно узнать в представительствах "Волонтёров Победы". Акции пройдут при поддержке "Газпрома" и Роспатриотцентра.