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Регион
Опубликовано 19 июня 2023, 12:13

ЕР и "Волонтёры Победы" 22 июня проведут в 50 странах акции в память о погибших участниках СВО

ЕР и "Волонтёры Победы" проведут в ночь 22 июня акцию "Свеча памяти"

Партия "Единая Россия" и движение "Волонтёры Победы" в ночь с 21 на 22 июня проведут акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны". Об этом сообщает пресс-служба партии в телеграм-канале.

Мероприятия пройдут более чем на 1500 площадках по всей стране и более чем в 50 странах мира — в Бразилии, Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и других.

"В этом году мы предлагаем зажечь свечи в память о погибших участниках СВО и всех пострадавших от рук неонацистов. Мест проведения станет больше. Адреса размещены на сайте волонтёрыпобеды.рф", — сказала Занко на пресс-конференции.

По её словам, места проведения акции в новых регионах можно узнать в представительствах "Волонтёров Победы". Акции пройдут при поддержке "Газпрома" и Роспатриотцентра.

Тысячи человек приняли участие в акции "Встанем" от Росмолодёжи
Тысячи человек приняли участие в акции "Встанем" от Росмолодёжи

Ранее сообщалось, что ко Дню памяти и скорби (22 июня) в России запустили онлайн-флешмоб "Путь Победы". Акция проводится в память о тех, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма, кто пролил свою кровь на полях сражений.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Евгения Колесникова
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