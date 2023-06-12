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12 июня, 09:19

Тысячи человек приняли участие в акции "Встанем" от Росмолодёжи

Тысячи молодых людей приняли участие в акции "Встанем", которую провела Росмолодёжь. Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Акция "Встанем" от Росмолодёжи. Видео © Telegram / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

"Наша акция "Встанем" объединила тысячи молодых россиян, от всего сердца поддерживающих бойцов СВО, которые прямо сейчас защищают интересы нашей страны", — написала она в телеграм-канале.

В рамках акции участники показывают жест "рука в руке", который волонтёры движения #МЫВМЕСТЕ взяли от ветерана Великой Отечественной войны Николая Имчука. Этот жест стал неким народным символом.

"Сегодня впервые в составе России официально празднуют этот день жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. С праздником, дорогие сограждане. Мы вместе — и в этом наша сила", — добавила Разуваева.

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Обложка ©

Telegram / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

Илья Суриков
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