"Праздник про настоящее и будущее": В РУДН рассказали, как изменился характер Дня России

12 июня считается днём рождения современной России, ведь в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Однако в нынешних условиях характер праздника сильно изменился, поскольку сегодня россияне должны бороться за своё будущее. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

"Сегодня перед нашей страной встал серьёзнейший вызов: по сути, мы вынуждены бороться за свою самостоятельность, своё будущее со всем коллективным Западом. Поэтому в первую очередь этот праздник символизирует единство идентичностей внутри нашего многонационального народа", — подчеркнул эксперт.

По его словам, это "многосоставное" единство есть внутри регионов, в отдельных сегментах общества — культурных, политических, религиозных, профессиональных и экономических — на уровне всего российского народа против внешних и внутренних угроз. Сегодня ведутся разговоры об "очищении" России, ведь с начала спецоперации на Украине многие покинули страну. Эти "испуганные патриоты" пустили корни в разные сферы жизни, но на самом деле они не желают РФ победы. Теперь их стало меньше, и это позитивное явление, отметил собеседник Лайфа.

"Поэтому, конечно, дату 12 июня важно отмечать, важно рассказывать о ней подрастающему поколению. Это праздник не про прошлое, а про настоящее и будущее", — резюмировал Егорченков.