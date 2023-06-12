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12 июня, 06:19

Собянин поздравил с Днём России и отметил вклад москвичей в развитие страны

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём России. Градоначальник отметил, что этот праздник объединяет "всех граждан нашей великой страны".

В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале, Собянин подчеркнул, что современная Москва — это мегаполис преобразований и активных граждан. В настоящее время в столице реализуются масштабные транспортные, промышленные, инновационные и другие программы, имеющие общенациональное значение. Кроме того, Москва делится опытом созидания и развития с другими регионами, отметил мэр.

"Труд и талант москвичей, их созидательная энергия являются важным вкладом в развитие страны. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе и жизни", — добавил Собянин.

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Ранее мэр столицы указал, что здравоохранение в Москве лучше, чем во многих мегаполисах мира. В городе строится около миллиона квадратных метров стационаров и ведущих больниц, а ещё около миллиона квадратных метров поликлиник сейчас находится на этапе кардинальной реконструкции, которая будет завершена уже через несколько лет.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Иван Косицын
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