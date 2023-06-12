Ким Чен Ын заявил о поддержке России и пожелал стране "победы над империалистами"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму главе государства Владимиру Путину по случаю Дня России, в которой выразил полную поддержку и солидарность российскому народу, который защищает свой суверенитет.

В поздравительной телеграмме северокорейский лидер заявил, что борьба российской нации против растущей угрозы и "вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь" России, входит в новую переломную фазу.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что наш народ выражает полную поддержку и солидарность народу России, который стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития России против своеволия и произвола империалистов", — сказано в телеграмме, которую приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заключение политик подчеркнул, что дружба между Россией и Северной Кореей стала "ценным стратегическим преимуществом", и выразил надежду на дальнейшее укрепление добрососедских отношений между странами. Ким Чен Ын также заметил, что справедливость будет всегда одерживать победу, а россияне будут и впредь прославлять историю победы.