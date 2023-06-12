День России, День рождения противогаза, Исаакий-Змеевик: Какие праздники и приметы 12 июня Сегодня, 12 июня 2023 года, наша страна отмечает большой государственный праздник, благодаря чему понедельник стал выходным. Также сегодня особый день для православных — начало одного из постов. Ещё чествуем изобретателей, напоминаем друг другу о важности защиты детей. 11 июня, 21:01 12 июня отмечается День России. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

День России

Сегодня единый праздник у всей нашей огромной страны — День России. Вот несколько интересных фактов о нём: государственный праздник России, официальный выходной;

ежегодно отмечается в одну дату — 12 июня;

в этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России;

широко празднуется по всей стране;

основные торжества проходят в Москве на Красной площади, они завершаются салютом;

в Кремле Президент России вручает Государственные премии РФ.

Многие неправильно называют этот праздник Днём независимости по аналогии с рядом других стран. На самом деле это день провозглашения государственного суверенитета страны, а также старт совершенно нового этапа российской истории, в который государство вошло как Российская Федерация.

Символ Дня России — триколор. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Главный символ праздника — российский флаг, триколор. Им украшают здания, на праздничные мероприятия приходят с флажками в руках. Счёт разным концертам, гуляниям, фестивалям в этот день в России идёт на тысячи.

Всемирный день борьбы с детским трудом

12 июня 2023 года, менее чем через две недели после Дня защиты детей, отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour). Рассказываем, что это за событие: ежегодно отмечается 12 июня, не переносится;

установлен Международной организацией труда (МОТ);

впервые отмечался в 2002 году;

его цель — привлечь внимание к проблеме детского труда и необходимости мер по её ликвидации;

лозунг Всемирного дня в 2023 году звучит так: "Социальная справедливость для всех. Покончим с детским трудом!".

Как отмечают в ООН, опыт показывает, что детский труд можно искоренить, если устранить его первопричины. Так, для этого нужно повышать уровень жизни, особенно в беднейших странах. В международной организации подсчитали, что сейчас около 160 миллионов детей по всему миру вынуждены трудиться. Это почти каждый десятый ребёнок в мире. Самая сложная ситуация в Африке, за ней идёт Азиатско-Тихоокеанский регион. На них приходится 9/10 работающих детей.

Согласно Трудовому кодексу РФ, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Однако до совершеннолетия ещё будет ряд ограничений: нельзя трудиться, например, с вредными и опасными условиями, под землёй и так далее.

Начало Петрова поста

12 июня начинается Петров пост. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

У православных 12 июня 2023 года начинается Петров пост, который ещё называют Апостольским. Он не такой строгий, как Великий пост. Вот что нужно знать: Петров пост в этом году начинается 12 июня, заканчивается 11 июля;

длится 31 день;

по его окончании 12 июля празднуется День Петра и Павла.

Петров пост начитается сразу после Троицкой недели. Второе название "Апостольский" этот пост получил потому, что он установлен в память о первых днях христианства, когда ученики-апостолы по примеру Иисуса готовились к миссионерству. Как и он в пустыне, они молились, трудились и воздерживались от пищи. Раньше этот пост называли постом Пятидесятницы, длиться он может от восьми до 42 дней. Дело в том, что завершается он всегда в День Петра и Павла, а вот начало его зависит от переходящей даты Пасхи и Троицы.

Петров пост считается относительно нестрогим. Нельзя употреблять в пищу только мясо, яйца, молочные продукты. Рыбу не едят только в среду и пятницу — в эти дни можно питаться только сырым. По понедельникам допустима горячая пища без растительного масла.

День рождения противогаза

Солдаты чешского легиона Русской императорской армии в противогазах Зелинского — Кумманта, 1916–1917. Фото © Wikipedia

Удивительно, но в мире есть даже День рождения противогаза, и он имеет историческую основу. Вот что известно об этом празднике: отмечается ежегодно 12 июня, не переносится;

приурочен к дате получения патента на первый противогаз — 12 июня 1849 года;

праздник неофициальный, широко не отмечается.

Согласно документам, в США 12 июня 1849 года некто Льюис Фектик Хаслетт (Lewis Phectic Haslett) запатентовал "лёгочный протектор". Это первое документальное упоминание устройства, напоминающего современный противогаз. Изобретатель использовал в качестве фильтра пористый материал, не пропускающий вредные вещества из воздуха.

А вот дальнейшая история противогаза связана уже с Россией. Как показала Первая мировая война, нужно было куда более серьёзное устройство. По сути, первый действенный противогаз, способный задерживать широкую гамму отравляющих веществ, изобрели учёный-химик Николай Зелинский и инженер-технолог Эдмонд Куммант. Для фильтрации они использовали активированный уголь.

День гуляний с воздушным шариком

12 июня — День гуляний с воздушным шариком. Фото © Freepik / arthurhidden

Кто именно придумал такой замечательный праздник, история уже умалчивает, однако утверждается, он отмечается именно 12 июня. Очевидно, что вариант празднования один — брать такой шарик, а то и несколько, и идти гулять. Сегодня, в День России, если взять шары в цветах триколора, то можно сразу даже два праздника отмечать.

Интересно, что хоть воздушные шарики и называют шарами, на деле большинство из них имеют вытянутую форму — эллипсоида вращения. Делают шарики, как правило, из натурального латекса, а чтобы они не слипались в упаковке, используют тальк. Качественный латекс у шарика можно распознать просто: у него нет резкого химического запаха, он эластичный, не мнётся и не шуршит, как бумага.

Чтобы воздушные шарики летали, их надувают не воздухом, а гелием. Этот газ постепенно улетучивается через латексные стенки, но несколько часов шарик может парить, и чем он больше, тем дольше. Правда, отпускать шарик в небо не стоит — они очень загрязняют природу.

Именинники 12 июня

Сегодня, 12 июня 2023 года, именины отмечают обладатели всего трёх имён. Православное: Исаакий (Исаак). Католические: Иоанн;

Онуфрий.

Приметы 12 июня

Исаакий-Змеевик, Змеиный праздник

Барельеф на Исаакиевском соборе "Встреча Исаакия Далматского с императором Феодосием". Фото © Wikipedia / LoKi

В православии в этот день чтят память преподобного Исаакия Далматского, раннехристианского монаха-отшельника. Он считается первым игуменом обители Далматской. Своей верой снискал уважение и почёт. Ему посвящён Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

В народе же этот день называли Исаакием-Змеевиком, или Змеиным праздником. Считалось, что именно в эту дату ползучие гады массово покидают свои норы, устраивают свадьбы.

Приметы 12 июня

Если утром на Исаакия росы нет — быть дождю.

Восход золотой или розовый — погода будет хорошей.

Шиповник расцвёл — зима будет суровой.

С утра погода жаркая — впереди грозы и ливни.

В лес в этот день старались не ходить, чтобы не повстречаться со змеями. А ещё на Исаакия старались не заводить новых знакомств, якобы это сулило несчастье. Поэтому же не покупали новую одежду.

Авторы Вадим Андреев