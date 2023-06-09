12 июня отмечают День России: праздничные мероприятия и значение праздника
День России — это один из самых "молодых" и важных государственных праздников нашей страны, символ национального единения и общей ответственности за будущее нашей Родины. Почему же он отмечается 12 июня? Какие названия этот праздник сменил за 30 лет? Читайте на Life.ru
День России символизирует свободу и единение нации. Фото © Агентство "Москва"/ Пелагия Тихонова
Ещё несколько лет назад, по результатам социологического опроса, почти половина россиян не знала, какой именно праздник отмечается 12 июня. Лишь каждый второй дал правильный ответ — "День России", остальные либо припоминали старые названия, либо вовсе не могли ответить. Это не удивительно: хотя праздник и относится к числу наиболее "молодых" и существует немногим более 30 лет, он не раз менял название и признавался государственным. Поэтому многие по старой памяти именовали его то День принятия декларации, то День независимости, а то и вовсе День Конституции, который тоже празднуется 12-го, но только декабря.
Сегодня многое поменялось, и о Дне России знают, наверное, почти все. А для тех, кто забыл, Лайф напоминает: 12 июня 2023 года мы будем праздновать День России — это государственный праздник, официальный выходной день в стране. Он символизирует свободу и единение нации. В этом году дата праздника приходится на понедельник, так что отдыхать мы будем три дня подряд.
Почему День России отмечают 12 июня
История праздника начинается в 1990 году. Именно 12 июня народные депутаты РСФСР объявили о государственном суверенитете Российской Федерации и подписали соответствующую декларацию. В этом документе, кроме прочего, указывалось, что Конституция теперь является главенствующим законом в государстве. В декларации утверждались равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, оговаривался принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. Это были важнейшие изменения законодательства, которое становилось приоритетным по отношению к законам всё еще существовавшего Советского Союза.
Ровно через год, день в день, состоялись выборы первого президента Российской Федерации. С перевесом в 57,3% на выборах победил Борис Ельцин. Таким образом дата 12 июня стала дважды значимой в истории нашей страны. Самое удивительное, что признавался этот праздник государственным тоже дважды.
Когда впервые начали отмечать День России
В первый раз Верховный Совет РФ постановлением от 11 июня 1992 года установил, что «день принятия Декларации о госсуверенитете — 12 июня — является праздничным нерабочим днём». После осенних событий 1993 года решения Верховного Совета утратили силу, и 2 июня 1994 года президент Ельцин уже своим указом объявил 12 июня государственным праздником.
В 1998 году было решено переименовать праздник в День России. Хотя официально это произошло только в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс РФ. В нём, помимо прочего, были прописаны новые праздничные дни и выходные, среди них был и День России.
День России впервые отметили 12 июня 1995 года, поэтому праздник считается достаточно молодым. Фото © sobyanin.ru
Впервые праздник отмечался в Российской Федерации в 1995 году. Тогда в Кремле ряд учёных, деятелей искусства и литературы получили награды из рук президента. С тех пор установилась традиция вручать государственные премии на торжественной церемонии именно в День России.
Несмотря на новое название, в новейшей истории России никогда не забывали, откуда "родом" этот праздник, почему он отмечается именно в этот день. 12 июня 2001 года, выступая на торжественном приёме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент Владимир Путин сказал, что именно с этого документа "начался отсчёт нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан".
Официальный выходной в День России
В наши дни мероприятия ко Дню России проводятся во всех регионах и даже в небольших населённых пунктах. По традиции 12 июня проходят концерты, спортивные мероприятия, а волонтёры устраивают различные акции. Народные гуляния в этот день обычно длятся допоздна, устраиваются праздничные фейерверки. План мероприятий ко Дню России в каждом регионе или населённом пункте разрабатывают самостоятельно, тут полный простор для фантазии и креативности устроителей.
Хотя короткого трудового дня 9 июня не будет, так как оно не является предпраздничным, надо учитывать, что День России в этом году следует сразу за выходными, а значит, можно запланировать поездку на дачу или небольшое путешествие. Ну а кто-то придёт на главную площадь своего города, чтобы поучаствовать в увлекательных акциях и народных гуляниях.
Календарь на июнь 2023 года, где отмечены рабочие дни, выходные и праздник — 12 июня, День России. Инфографика © LIFE
К слову, в июньском календаре есть ещё несколько праздников. В первый день лета отмечается День защиты детей, а 27-го числа — День молодёжи. 14 июня празднуется День донора крови, а 18-го — День медицинского работника. К этим праздникам в нашей стране обычно приурочены торжественные мероприятия, но даты не являются официальными выходными.
Как будут отмечать День России — основные события и мероприятия
- В Москве, как и в прошлые годы, основные празднества в День России состоятся на Красной площади. Там пройдёт концерт, в котором будут участвовать звёзды отечественной эстрады. После концерта жители и гости столицы смогут полюбоваться фантастическим салютом.
- В честь Дня России концертный зал "Зарядье" проведёт концерт классической музыки. На сцене появится практически весь состав Российского национального оркестра.
- В музее-заповеднике "Коломенское" пройдёт ежегодный музыкальный фестиваль "Россия". Гостей ждут театральные постановки, мастер-классы, хороводы и другие весёлые и познавательные мероприятия для взрослых и детей. Фестиваль завершит программа "Танцевальный калейдоскоп" Московского государственного академического театра танца "Гжель".
- На ВДНХ в преддверии праздника, с 8 по 11 июня, проходит туристический форум "Путешествуй!". Здесь ждут как профессионалов отрасли, так и путешественников-любителей. Экспозиция включает более 50 стендов, запланированы выступления этнических коллективов и кавер-групп, пройдут мастер-классы.
- Гостей парка "Сокольники" ждёт праздничная интерактивная программа "Сильная Россия" с танцевальными мастер-классами, перформансами скейтбордистов и силовым шоу.
- В парке Горького и парке искусств "Музеон" пройдут концерты, спектакли, лекции и экскурсии. 12 июня в "Музеоне" состоится фестиваль национальностей. Студенты и молодые творческие коллективы представят народные музыкальные и хореографические композиции. Гости смогут пообщаться со студентами из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, узнать их обычаи, язык и культурные особенности.
Всего в столице запланировано более 100 мероприятий. Большую часть из них можно посетить бесплатно, на некоторые понадобится предварительная регистрация. Немаловажно, что 11 и 12 июня 2023-го припарковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно.
В Москве на 12 июня запланировано более 100 мероприятий — концертов, выставок, викторин и мастер-классов. Фото © sobyanin.ru
В Санкт-Петербурге одной из основных площадок празднования Дня России 2023 станет территория у "Газпром Арены". В программе: молодёжные активности в уличном городке Yappy Park, блогерское комьюнити страны и креативный куб Insight People, мультиспортивный фестиваль бойцовского промоушена "Наше дело", испытания для шоу "Вызов", фестиваль еды "Гастрономическая карта России", забег по ступеням "Лахта Центра", а также бесплатный концерт с участием звёзд шоу-бизнеса и известных блогеров.
Гостей праздника в этот день ожидает настоящая сенсация: впервые в истории страны мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов прыгнет с парашютом, раскрашенным в цвета российского флага, с вершины "Лахта Центра" — нового символа Санкт-Петербурга и самого высокого небоскрёба не только в России, но и в Европе.
В День России в Тульском музее оружия по традиции праздничный день откроет патриотическая акция "Триколор". В Зале славы российского оружия в интеллектуальной битве "Оружие в различных видах искусства" сразятся команды Молодёжной избирательной комиссии Тульской области, Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и Совета молодых политологов.
В Крыму музей-заповедник "Судакская крепость" проведёт патриотическую акцию "Вперед, Россия!", участники которой отправятся в исторический круиз, примут участие в работе творческой площадки "Мы рисуем на мольберте", смогут развернуть полотно флага Российской Федерации и исполнить гимн нашей страны.
В Казани, в Республиканской детской библиотеке им. Роберта Миннуллина, будет организована книжная выставка, на которой представлена литература по истории нашей Родины с древнейших времён до наших дней, путеводители по удивительным и красивым местам нашей Родины: Алтаю, Уралу, Крыму, Золотому кольцу, Карелии, Дальнему Востоку; энциклопедии о полезных ископаемых, сельском хозяйстве, народах и городах России, народных промыслах.
В Карачаево-Черкесии очень необычная выставка ко Дню России будет проходить в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих. На ней представлены материалы о государственной символике Российской Федерации: конституции, гимне, флаге, гербе; книги о выдающихся исторических личностях, сделавших неоценимый вклад в развитие страны на протяжении всей её истории. Особый интерес для читателей представляют рельефно-графические пособия, которые содержат полноцветные и рельефные иллюстрации, а текст отпечатан укрупнённым и рельефно-точечным шрифтом и переведён в аудиоформат.
В Кургане в День России библиотека имени А. К. Югова присоединится к региональному фестивалю славянской и казачьей культуры "Русское поле" и развернёт свою открытую интерактивную площадку на Троицкой площади. Гостям предстоит продемонстрировать свои знания, сопоставив национальности, проживающие на территории Курганской области, с их традиционными блюдами и костюмами, участники праздника вспомнят, кто был первым князем на Руси, какую землю открыл Ермак, как называется самая высокая горная вершина России.
В День России в Иркутске выберут кандидатов для участия во всероссийском фольклорном конкурсе "Казачий круг". 12 июня на площади имени графа Сперанского состоится большой концерт — войсковой отборочный этап конкурса. Перед жюри и публикой выступят самодеятельные артисты, лауреаты заочного тура конкурса. Это фольклорно-этнографические, народно-сценические исполнители и представители хореографического направления.
Праздничные мероприятия в День России пройдут практически во всех городах и сёлах страны. Фото © sobyanin.ru
Праздничные мероприятия пройдут в этот день практически во всех населённых пунктах нашей большой страны. Участников праздника ждут развлекательные программы для взрослых и детей, ярмарки народных ремёсел и выставки современного искусства. Пройдут концерты с участием звёзд эстрады и коллективов художественной самодеятельности. Вечером небо озарится фейерверками.
Традиции празднования Дня России
День России — патриотический праздник, который призывает к миру и объединению. 12 июня улицы городов и сёл украшают флагами и национальной символикой. Российский триколор в День России можно встретить везде: и на площадях, и на балконах, и в окнах машин.
Многие задаются вопросом: как можно и как нельзя использовать государственный флаг России?
Государственный флаг России 12 июня можно будет увидеть почти везде. Фото © sobyanin.ru
Из законодательства следует, что с чистой совестью можно:
• вывешивать флаг в квартире или на балконе, а также на стенах жилых домов;
• использовать флаг на личных автомобилях;
• размещать триколор в офисе или на даче;
• брать с собой флаг на массовые мероприятия и гулять с ним по улицам;
• фотографироваться на фоне флага.
Незаконными считаются только действия, демонстрирующие неуважение к флагу, за надругательство над флагом можно получить наказание в соответствии с УК РФ.