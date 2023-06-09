12 июня отмечают День России: праздничные мероприятия и значение праздника День России — это один из самых "молодых" и важных государственных праздников нашей страны, символ национального единения и общей ответственности за будущее нашей Родины. Почему же он отмечается 12 июня? Какие названия этот праздник сменил за 30 лет? Читайте на Life.ru 9 июня, 13:55 День России символизирует свободу и единение нации. Фото © Агентство "Москва"/ Пелагия Тихонова

Ещё несколько лет назад, по результатам социологического опроса, почти половина россиян не знала, какой именно праздник отмечается 12 июня. Лишь каждый второй дал правильный ответ — "День России", остальные либо припоминали старые названия, либо вовсе не могли ответить. Это не удивительно: хотя праздник и относится к числу наиболее "молодых" и существует немногим более 30 лет, он не раз менял название и признавался государственным. Поэтому многие по старой памяти именовали его то День принятия декларации, то День независимости, а то и вовсе День Конституции, который тоже празднуется 12-го, но только декабря.

Сегодня многое поменялось, и о Дне России знают, наверное, почти все. А для тех, кто забыл, Лайф напоминает: 12 июня 2023 года мы будем праздновать День России — это государственный праздник, официальный выходной день в стране. Он символизирует свободу и единение нации. В этом году дата праздника приходится на понедельник, так что отдыхать мы будем три дня подряд.

Почему День России отмечают 12 июня

История праздника начинается в 1990 году. Именно 12 июня народные депутаты РСФСР объявили о государственном суверенитете Российской Федерации и подписали соответствующую декларацию. В этом документе, кроме прочего, указывалось, что Конституция теперь является главенствующим законом в государстве. В декларации утверждались равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, оговаривался принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. Это были важнейшие изменения законодательства, которое становилось приоритетным по отношению к законам всё еще существовавшего Советского Союза.

Ровно через год, день в день, состоялись выборы первого президента Российской Федерации. С перевесом в 57,3% на выборах победил Борис Ельцин. Таким образом дата 12 июня стала дважды значимой в истории нашей страны. Самое удивительное, что признавался этот праздник государственным тоже дважды.

Когда впервые начали отмечать День России

В первый раз Верховный Совет РФ постановлением от 11 июня 1992 года установил, что «день принятия Декларации о госсуверенитете — 12 июня — является праздничным нерабочим днём». После осенних событий 1993 года решения Верховного Совета утратили силу, и 2 июня 1994 года президент Ельцин уже своим указом объявил 12 июня государственным праздником.

В 1998 году было решено переименовать праздник в День России. Хотя официально это произошло только в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс РФ. В нём, помимо прочего, были прописаны новые праздничные дни и выходные, среди них был и День России.

День России впервые отметили 12 июня 1995 года, поэтому праздник считается достаточно молодым. Фото © sobyanin.ru

Впервые праздник отмечался в Российской Федерации в 1995 году. Тогда в Кремле ряд учёных, деятелей искусства и литературы получили награды из рук президента. С тех пор установилась традиция вручать государственные премии на торжественной церемонии именно в День России. Несмотря на новое название, в новейшей истории России никогда не забывали, откуда "родом" этот праздник, почему он отмечается именно в этот день. 12 июня 2001 года, выступая на торжественном приёме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент Владимир Путин сказал, что именно с этого документа "начался отсчёт нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан".

Официальный выходной в День России

В наши дни мероприятия ко Дню России проводятся во всех регионах и даже в небольших населённых пунктах. По традиции 12 июня проходят концерты, спортивные мероприятия, а волонтёры устраивают различные акции. Народные гуляния в этот день обычно длятся допоздна, устраиваются праздничные фейерверки. План мероприятий ко Дню России в каждом регионе или населённом пункте разрабатывают самостоятельно, тут полный простор для фантазии и креативности устроителей.

Хотя короткого трудового дня 9 июня не будет, так как оно не является предпраздничным, надо учитывать, что День России в этом году следует сразу за выходными, а значит, можно запланировать поездку на дачу или небольшое путешествие. Ну а кто-то придёт на главную площадь своего города, чтобы поучаствовать в увлекательных акциях и народных гуляниях.

Календарь на июнь 2023 года, где отмечены рабочие дни, выходные и праздник — 12 июня, День России. Инфографика © LIFE

К слову, в июньском календаре есть ещё несколько праздников. В первый день лета отмечается День защиты детей, а 27-го числа — День молодёжи. 14 июня празднуется День донора крови, а 18-го — День медицинского работника. К этим праздникам в нашей стране обычно приурочены торжественные мероприятия, но даты не являются официальными выходными.

Как будут отмечать День России — основные события и мероприятия

В Москве, как и в прошлые годы, основные празднества в День России состоятся на Красной площади. Там пройдёт концерт, в котором будут участвовать звёзды отечественной эстрады. После концерта жители и гости столицы смогут полюбоваться фантастическим салютом.

Там пройдёт концерт, в котором будут участвовать звёзды отечественной эстрады. После концерта жители и гости столицы смогут полюбоваться фантастическим салютом. В честь Дня России концертный зал "Зарядье" проведёт концерт классической музыки. На сцене появится практически весь состав Российского национального оркестра.

проведёт концерт классической музыки. На сцене появится практически весь состав Российского национального оркестра. В музее-заповеднике "Коломенское" пройдёт ежегодный музыкальный фестиваль "Россия". Гостей ждут театральные постановки, мастер-классы, хороводы и другие весёлые и познавательные мероприятия для взрослых и детей. Фестиваль завершит программа "Танцевальный калейдоскоп" Московского государственного академического театра танца "Гжель".

пройдёт ежегодный музыкальный фестиваль "Россия". Гостей ждут театральные постановки, мастер-классы, хороводы и другие весёлые и познавательные мероприятия для взрослых и детей. Фестиваль завершит программа "Танцевальный калейдоскоп" Московского государственного академического театра танца "Гжель". На ВДНХ в преддверии праздника, с 8 по 11 июня, проходит туристический форум "Путешествуй!". Здесь ждут как профессионалов отрасли, так и путешественников-любителей. Экспозиция включает более 50 стендов, запланированы выступления этнических коллективов и кавер-групп, пройдут мастер-классы.

в преддверии праздника, с 8 по 11 июня, проходит туристический форум "Путешествуй!". Здесь ждут как профессионалов отрасли, так и путешественников-любителей. Экспозиция включает более 50 стендов, запланированы выступления этнических коллективов и кавер-групп, пройдут мастер-классы. Гостей парка "Сокольники" ждёт праздничная интерактивная программа "Сильная Россия" с танцевальными мастер-классами, перформансами скейтбордистов и силовым шоу.

ждёт праздничная интерактивная программа "Сильная Россия" с танцевальными мастер-классами, перформансами скейтбордистов и силовым шоу. В парке Горького и парке искусств "Музеон" пройдут концерты, спектакли, лекции и экскурсии. 12 июня в "Музеоне" состоится фестиваль национальностей. Студенты и молодые творческие коллективы представят народные музыкальные и хореографические композиции. Гости смогут пообщаться со студентами из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, узнать их обычаи, язык и культурные особенности. Всего в столице запланировано более 100 мероприятий. Большую часть из них можно посетить бесплатно, на некоторые понадобится предварительная регистрация. Немаловажно, что 11 и 12 июня 2023-го припарковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно.

В Москве на 12 июня запланировано более 100 мероприятий — концертов, выставок, викторин и мастер-классов. Фото © sobyanin.ru

В Санкт-Петербурге одной из основных площадок празднования Дня России 2023 станет территория у "Газпром Арены". В программе: молодёжные активности в уличном городке Yappy Park, блогерское комьюнити страны и креативный куб Insight People, мультиспортивный фестиваль бойцовского промоушена "Наше дело", испытания для шоу "Вызов", фестиваль еды "Гастрономическая карта России", забег по ступеням "Лахта Центра", а также бесплатный концерт с участием звёзд шоу-бизнеса и известных блогеров. Гостей праздника в этот день ожидает настоящая сенсация: впервые в истории страны мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов прыгнет с парашютом, раскрашенным в цвета российского флага, с вершины "Лахта Центра" — нового символа Санкт-Петербурга и самого высокого небоскрёба не только в России, но и в Европе.

В День России в Тульском музее оружия по традиции праздничный день откроет патриотическая акция "Триколор". В Зале славы российского оружия в интеллектуальной битве "Оружие в различных видах искусства" сразятся команды Молодёжной избирательной комиссии Тульской области, Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и Совета молодых политологов. В Крыму музей-заповедник "Судакская крепость" проведёт патриотическую акцию "Вперед, Россия!", участники которой отправятся в исторический круиз, примут участие в работе творческой площадки "Мы рисуем на мольберте", смогут развернуть полотно флага Российской Федерации и исполнить гимн нашей страны. В Казани, в Республиканской детской библиотеке им. Роберта Миннуллина, будет организована книжная выставка, на которой представлена литература по истории нашей Родины с древнейших времён до наших дней, путеводители по удивительным и красивым местам нашей Родины: Алтаю, Уралу, Крыму, Золотому кольцу, Карелии, Дальнему Востоку; энциклопедии о полезных ископаемых, сельском хозяйстве, народах и городах России, народных промыслах. В Карачаево-Черкесии очень необычная выставка ко Дню России будет проходить в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих. На ней представлены материалы о государственной символике Российской Федерации: конституции, гимне, флаге, гербе; книги о выдающихся исторических личностях, сделавших неоценимый вклад в развитие страны на протяжении всей её истории. Особый интерес для читателей представляют рельефно-графические пособия, которые содержат полноцветные и рельефные иллюстрации, а текст отпечатан укрупнённым и рельефно-точечным шрифтом и переведён в аудиоформат. В Кургане в День России библиотека имени А. К. Югова присоединится к региональному фестивалю славянской и казачьей культуры "Русское поле" и развернёт свою открытую интерактивную площадку на Троицкой площади. Гостям предстоит продемонстрировать свои знания, сопоставив национальности, проживающие на территории Курганской области, с их традиционными блюдами и костюмами, участники праздника вспомнят, кто был первым князем на Руси, какую землю открыл Ермак, как называется самая высокая горная вершина России. В День России в Иркутске выберут кандидатов для участия во всероссийском фольклорном конкурсе "Казачий круг". 12 июня на площади имени графа Сперанского состоится большой концерт — войсковой отборочный этап конкурса. Перед жюри и публикой выступят самодеятельные артисты, лауреаты заочного тура конкурса. Это фольклорно-этнографические, народно-сценические исполнители и представители хореографического направления.

Праздничные мероприятия в День России пройдут практически во всех городах и сёлах страны. Фото © sobyanin.ru

Праздничные мероприятия пройдут в этот день практически во всех населённых пунктах нашей большой страны. Участников праздника ждут развлекательные программы для взрослых и детей, ярмарки народных ремёсел и выставки современного искусства. Пройдут концерты с участием звёзд эстрады и коллективов художественной самодеятельности. Вечером небо озарится фейерверками.

Традиции празднования Дня России

День России — патриотический праздник, который призывает к миру и объединению. 12 июня улицы городов и сёл украшают флагами и национальной символикой. Российский триколор в День России можно встретить везде: и на площадях, и на балконах, и в окнах машин.

Многие задаются вопросом: как можно и как нельзя использовать государственный флаг России?

Государственный флаг России 12 июня можно будет увидеть почти везде. Фото © sobyanin.ru

Из законодательства следует, что с чистой совестью можно:

• вывешивать флаг в квартире или на балконе, а также на стенах жилых домов; • использовать флаг на личных автомобилях; • размещать триколор в офисе или на даче; • брать с собой флаг на массовые мероприятия и гулять с ним по улицам; • фотографироваться на фоне флага.

Незаконными считаются только действия, демонстрирующие неуважение к флагу, за надругательство над флагом можно получить наказание в соответствии с УК РФ.