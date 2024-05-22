День России 2024: Выходные и переносы рабочих дней на 12 июня в 2024 году 12 июня 2024 года мы будем праздновать День России — это государственный праздник и официальный выходной день в стране. Он символизирует свободу и единение нации. В этом году дата праздника приходится на среду, поэтому россиянам выпадет дополнительный выходной. 22 мая, 10:30 Отдыхаем 12 июня 2024-го: когда официальные выходные и куда сходить в Москве в День России? Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Почему мы отдыхаем 12 июня

История праздника, который сегодня мы называем "День России", началась в 1990 году. Именно в этот день, 12 июня, народные депутаты РСФСР объявили о государственном суверенитете Российской Федерации и подписали соответствующую декларацию. Это были важнейшие изменения законодательства, которые становились приоритетными по отношению к законам всё ещё существовавшего Советского Союза, а праздник получил название "День принятия Декларации о госсуверенитете".

Официально праздник переименовали в День России лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс страны. Тогда же этот день стал выходным. А вот неофициально День России под этим названием впервые отметили в 1995 году. Тогда в Кремле ряд учёных, деятелей искусства и литературы получили награды из рук президента. С тех пор установилась традиция вручать государственные премии на торжественной церемонии именно в День России.

Россияне очень любят свой праздник. В наши дни мероприятия ко Дню России проводятся во всех регионах и даже в самых небольших населённых пунктах. По традиции 12 июня проходят концерты, спортивные мероприятия, а волонтёры устраивают различные акции. Народные гулянья в этот день обычно длятся допоздна, а порой устраиваются праздничные фейерверки.









Официальные выходные и рабочие дни на 12 Июня

В этом году в июне будет 11 выходных дней, включая один дополнительный выходной, который приходится на День России. Россияне, работающие на пятидневке, будут отдыхать 1 и 2 июня, 8 и 9 июня, 12 июня, 15 и 16 июня, 22 и 23 июня, а также 29 и 30 июня. Перенос выходных дней в первом летнем месяце не планируется, просто День России подарит нам дополнительный выходной день, который по календарю выпадает на среду. А во вторник, 11 июня, рабочий день будет сокращён на один час.

Производственный календарь на июнь

Наглядно убедиться в том, сколько дней мы отдыхаем в июне 2024-го, поможет производственный календарь Life.ru. Красным цветом в нём отмечены выходные и праздничные дни, серым — сокращённые рабочие дни, а белым — обычные будни. Из 30 календарных дней в июне 2024 года будет 10 выходных дней и один государственный праздник, ставший нерабочим днём. Кстати, День России — это один из самых "молодых" государственных праздников нашей страны. Впервые он отмечался в Российской Федерации в 1995 году.

Как отдыхаем 12 июня 2024 года: производственный календарь. Инфографика © Life.ru

Как оплачивается рабочий день в День России

В соответствии с ч. 1 ст. 153 ТК РФ за выход на работу в праздничные дни работодатели должны платить в два раза больше или предоставлять дополнительный выходной. А вот заставлять подчинённых на пятидневке работать в праздничные дни против их воли начальство не может — всё должно быть согласовано, а исключением является только предотвращение катастроф.

А вот для работающих по сменному графику действуют иные правила, поскольку выходные у них не совпадают с общепринятыми. Так, например, работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, однако за смены в нерабочие праздничные дни можно смело требовать надбавку. По закону работодатель должен оплачивать такие дни в двойном размере, а за неисполнение требований ему грозит штраф.

Какую погоду ждать на 12 июня

В точности предсказать, какой будет погода в Москве и Подмосковье в День России, 12 июня, пока нельзя — долгосрочные прогнозы в последнее время строить всё сложнее, но общую тенденцию метеорологам уловить удалось. Внезапного похолодания или заморозков, как это было в начале мая, в Центральной России не ожидается. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ближе к середине июня и вовсе можно ожидать открытия купального сезона.

Москвичей в День России ждёт жаркая погода. Фото © АГН "Москва" / Александр Авилов

А главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова прогнозирует, что в этом году лето в Москве может стать таким же жарким и засушливым, как в 2010-м. Так что на День России зонтики нам не понадобятся, в отличие от солнцезащитного крема и головных уборов.

Куда сходить в Москве на 12 Июня

В Москве ко Дню России запланировано более сотни мероприятий. Некоторые из них можно посетить бесплатно, на другие понадобится предварительная регистрация, а где-то придётся приобрести билет. Так или иначе, праздничное настроение и живые эмоции обеспечены. Вот лишь некоторые варианты.

Государственный исторический музей приглашает на выставку, на которой будут представлены реликвии военной истории из полковых музеев, офицерских собраний и личных коллекций. Масштабный выставочный проект охватывает четыре темы: "Полковые традиции", "Офицерское собрание", "Под высочайшим шефством", "Боевой путь и герои полка". Среди экспонатов посетители смогут увидеть полковое серебро, шефские мундиры, георгиевские знамёна, коллективные и именные награды, орденские сервизы, иконы-реликвии и походную церковную утварь. Будет интересно и детям, и взрослым.

Государственный музей обороны Москвы представляет художественную выставку "Крым наш", в которой представлены военные работы из коллекции Дениса Ерохова. Посетители экспозиции смогут увидеть этюды к картине "Защитники Севастополя". Кстати, крымчане отметят День России в качестве полноправного субъекта нашей страны уже в 10-й раз.

В День России, 12 июня, в Москве пройдёт больше ста различных мероприятий. Фото © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Библиотека № 189 "Патриот", которая прославилась одной из самых увлекательных афиш, приглашает юных посетителей на мастер-класс, приуроченный ко Дню России. Гостям предложат изготовить памятный сувенир в цветах российского флага. Также библиотекарь расскажет об истории праздника и символике страны. Для работы будут предоставлены необходимые материалы и инструменты.

Московский государственный музей С.А. Есенина приглашает на музыкальный спектакль по мотивам советских песен. Выступят актёры "Eliz театра". Гостей ждёт история о приключениях четырёх одиноких девушек, которые едут в Москву за мечтой. Внезапно поезд останавливается и девушки оказываются ночью посреди леса. Как же героини смогут добраться до столицы? Прозвучат песни "Вагончик тронется", "По улице моей который год", "Песенка о хорошем настроении" и многие другие. Идём на спектакль 12 июня всей семьёй.

Ещё один вариант семейного досуга в День России: Государственный Дарвиновский музей приглашает на выставку "100 удивительных животных", приуроченную к 100-летию зоолога Владимира Флинта. По страницам его одноимённой детской книги гости отправятся в кругосветное путешествие по планете Земля и познакомятся с её обитателями. Участники экскурсии разгадают загадки, выполнят интерактивные задания, услышат голоса разных животных. Помимо естественно-научной коллекции животный мир на выставке представлен живописью, графикой и скульптурой из собрания Дарвиновского музея.

В Музее русского лубка и наивного искусства проходит выставка "Классика русского наивного искусства". В экспозицию вошли живописные работы Павла Леонова, Кати Медведевой, Стефании Базыленко, Анаит Кикинян, Александра Белых, Василия Шевченко и других художников. Будет интересно.

Авторы Любовь Свободная