Сотрудникам юридически объяснили, законно ли требовать работать в выходные

Привлечь к трудовой деятельности в праздники и выходные можно в исключительных случаях, причём для этого необходимо распоряжение работодателя и письменное согласие сотрудника. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала руководитель департамента права цифровых технологий и биоправа в НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Наталия Ковалёва.

По её словам, у некоторых категорий трудящихся спрашивать согласия не требуется. Например, у работников СМИ и непрерывно действующих организаций. То же самое касается тех, в чьём трудовом договоре прописана работа в выходные дни. А вот инвалидов, женщин с детьми до трёх лет, матерей или отцов, в одиночку воспитывающих ребёнка до 14 лет, можно вызывать лишь в том случае, если это не запрещено по состоянию здоровья, причём их следует уведомить о праве отказаться.

"Законодательством предусмотрено несколько вариантов компенсации: работодатель должен оплатить отработанный день либо в двойном размере, либо в одинарном с предоставлением дополнительного дня отдыха", — объяснила юрист, добавив, что компенсацию сотрудник вправе выбрать сам.