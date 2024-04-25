Сотрудникам юридически объяснили, законно ли требовать работать в выходные
Юрист Ковалёва: В выходные дни привлечь к работе можно в исключительных случаях
Привлечь к трудовой деятельности в праздники и выходные можно в исключительных случаях, причём для этого необходимо распоряжение работодателя и письменное согласие сотрудника. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала руководитель департамента права цифровых технологий и биоправа в НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Наталия Ковалёва.
По её словам, у некоторых категорий трудящихся спрашивать согласия не требуется. Например, у работников СМИ и непрерывно действующих организаций. То же самое касается тех, в чьём трудовом договоре прописана работа в выходные дни. А вот инвалидов, женщин с детьми до трёх лет, матерей или отцов, в одиночку воспитывающих ребёнка до 14 лет, можно вызывать лишь в том случае, если это не запрещено по состоянию здоровья, причём их следует уведомить о праве отказаться.
"Законодательством предусмотрено несколько вариантов компенсации: работодатель должен оплатить отработанный день либо в двойном размере, либо в одинарном с предоставлением дополнительного дня отдыха", — объяснила юрист, добавив, что компенсацию сотрудник вправе выбрать сам.
А ранее медицинский психолог рассказала Life.ru, как не растерять продуктивность и не перегрузить себя чрезмерно рабочими задачами на шестидневной рабочей неделе перед праздниками. Так, в течение дня полезно переключать внимание на разные виды деятельности — это позволит нервной системе перезапуститься. Кроме того, специалист рекомендовала обратиться к японской философии для прогулок в лесу — синрин-йоку.
Shutterstock / FOTODOM