Пять эффективных действий, чтобы сохранить ресурс после длинной рабочей недели

В течение шестидневной рабочей недели перед майскими праздниками следует соблюдать режим труда и отдыха, снизить любого рода нагрузки, чтобы не переутомиться, и полноценно отдыхать после трудового дня. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Лариса Выжва.

"Надо не полениться и сделать лёгкую зарядку, разминку. Это сбрасывает с тела напряжение, и ещё останется время, чтобы хватило сил помыться, приготовить поесть и лечь спать вовремя", — посоветовала специалист.

По её словам, можно не торопиться домой, а пройтись пешком хотя бы полчаса и подышать весенним воздухом. Полезно по дороге рассматривать листья, цветы и даже здания — это расширяет восприятие и позволяет переключать внимание со своих проблем.

Работникам умственного труда Выжва рекомендовала привнести в свою жизнь физическую нагрузку, а тем, у кого и без того её хватает, — больше релаксировать. Кроме того, следует каждый час делать перерывы в работе и пить больше воды.

Нагрузку в спортзале в этот период лучше уменьшить, чтобы после тренировки не было желания упасть. И хорошо бы подумать о планировании предстоящего отдыха: если собираетесь выехать за город — купить шампуры и все необходимые продукты.