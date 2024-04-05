Психолог предупредил об опасности хронического стресса

Стресс — это обычное состояние, с которым сталкивался каждый человек. Причины у этого могут быть разные: работа, семейные проблемы, финансовые трудности и другие ситуации, которые вызывают беспокойство и напряжение. Однако хронический стресс куда хуже обычного, потому что длительное стрессовое состояние всегда будет пагубно сказываться на организме. Об этом рассказала психолог Станислава Зарудная.

"Что касается воздействия стресса, нужно понимать, что опасен именно хронический стресс. Сам по себе стресс — это адаптация организма к чему-то новому, непривычному для нас. Но, если он длится долго, тогда мы можем на себе ощутить его разрушительные последствия", — подчеркнула эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По мнению Зарудной, лучшей реакцией на стресс будут действия, эмоции и реагирование на них. Во избежании нервного срыва и панической атаки, не рекомендуется копить в себе напряжение. Лучше всего поделиться своими переживаниями и чувствами с другими людьми. Особое внимание психолог также уделила телу, потому что расслабление мышц позволит включить парасимпатическую нервную систему.