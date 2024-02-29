Нутрициолог назвала 6 продуктов, обладающих "снотворным" эффектом

Проблемы со сном в 70 процентах случаев связаны с питанием, но особенно часто проблема обостряется в межсезонье. По словам нутрициолога Юлии Хохолковой, основные причины плохого засыпания — это недостаток мелатонина и витамина D, а ещё вечернее переедание.

По словам собеседницы телеканала "Санкт-Петербург", волшебной таблетки в виде какого-то конкретного продукта, который можно съесть и сладко уснуть, к сожалению, не существует, но ситуацию можно улучшить, если акцент в рационе сделать на продукты, которые богаты триптофаном. Это вещество стимулирует ночной мелатонин, необходимый для крепкого сна. Главным источникам триптофана нутрициолог назвала сыр, но ещё его много в мясе, рыбе и морепродуктах.

В рацион также стоит добавить фрукты и овощи, советует Хохолкова. Особенно полезны цуккини и тыква.