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20 декабря, 01:56

Нужен план: Нутрициолог рассказала, как похудеть, не отказываясь от сладкого

Нутрициолог Кузина: Замените варенье ягодами, а молочный шоколад — тёмным

Строгие диеты и полный запрет на сахар нередко приводят к стрессу, а затем к перееданию на нервной почве, поэтому лучше позволять себе немного сладостей, выделяя на них 150–300 калорий в день. Как сохранить баланс между наслаждением и стремлением к здоровому образу жизни, "Вечерней Москве" рассказала психолог и нутрициолог Катерина Кузина.

По словам специалиста, заменить традиционные сладости могут фрукты и сухофрукты, нежирный йогурт и тёмный шоколад. Также можно готовить десерты самостоятельно, заменяя сахар мёдом, варенье — свежими ягодами, а молочный шоколад — тёмным. Важно соблюдать умеренность, например, не отказывать себе в шоколадке, но полакомиться лишь кусочком.

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Контролировать потребление сладкого поможет составленный заранее план питания. Так, можно покупать любимый десерт в определённый день недели. А удержаться от излишнего употребления сладостей поможет активный образ жизни: после утренней пробежки или тренировки организм чувствует себя лучше и нет необходимости в сладком допинге. Если же сладким заглушается какая-то внутренняя потребность, имеет смысл обсудить ситуацию с психологом.

Ранее патофизиолог раскрыл идеальное время для ужина, чтобы не толстеть во сне. Кроме того, он посоветовал ввести в привычку вечерние прогулки: свежий воздух способствует более быстрому и лёгкому засыпанию.

Обложка ©

Unsplash / Elena Leya

Лариса Сафронова
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