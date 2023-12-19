Патофизиолог раскрыл идеальное время для ужина, чтобы не толстеть во сне

Съеденный перед сном ужин приводит к изменению артериального давления и убивает микрофлору кишечника, заявил патофизиолог Сергей Степанов. По его словам, последний приём пищи должен быть за четыре часа до сна.

"Последний приём еды должен быть не менее чем за четыре часа до сна. Во время сна происходит наиболее полный отдых всего организма, замедляются все процессы, в том числе пищеварение. Поэтому есть перед сном нельзя, так как это приводит к нарушению пищеварения", — сказал Степанов в беседе NEWS.ru, добавив, что поздние перекусы повышают риск развития сахарного диабета.

Патофизиолог советует ввести в привычку прогулки перед сном. По его словам, свежий воздух способствует более быстрому и лёгкому засыпанию. А вот пить перед сном крепкий чай, кофе, а также есть шоколад медик запретил, так как эти продукты возбуждают нервную систему.