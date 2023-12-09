Диетолог рассказала, чем чреват сон на голодный желудок

Ложиться спать на полный или голодный желудок не рекомендуется, так как это может вызвать недомогание, рассказала диетолог и генетик Наталья Артемьева. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" она назвала оптимальный интервал между приёмом пищи и отходом ко сну.

По её словам, после приёма пищи первые полчаса нельзя принимать горизонтальное положение, чтобы кислое содержимое не попало из желудка в пищевод и не вызвало "неприятную симптоматику". Идеальное время между приёмом пищи и отходом ко сну — три часа.

Если после поздней тренировки, например, очень хочется есть, можно сделать исключение, но не менее чем за час до сна. Ведь если лечь спать с пустым желудком, уровень сахара в крови начнёт "скакать", пояснила диетолог.

"Глюкоза, уровень сахара в крови, может упасть, и человек начнёт чувствовать недомогание, головокружение, головную боль, будет постоянно просыпаться и не сможет качественно выспаться. Нарушится выработка мелатонина ночью", — рассказала Артемьева.