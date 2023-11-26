Назван лайфхак с тарелками, который поможет избежать калорийной "бомбы" на Новый год

Желание набить живот новогодними угощениями может быть спровоцировано различными причинами. Таким образом некоторые пытаются заглушить внутренние тревоги, поддержать весёлую компанию или даже выразить симпатию автору праздничного стола, заявил клинический психолог Станислав Самбурский.

По словам врача, зачастую переедание возникает из-за социального фактора. Например, хозяйка просит попробовать все приготовленные блюда, а толпа зовёт отметить смену года бокалом спиртного. Если все вокруг едят, тяжело избежать невольного подражания, особенно на фоне когнитивных искажений, которые не позволяют верно оценить объём употребляемой пищи. Впрочем, нередко корень проблемы кроется в эмоциональном состоянии.

"Люди могут переедать, чтобы заглушить чувство одиночества, чтобы снять напряжение или просто чем-то себя занять. Еда даёт ощущение удовлетворения, безопасности и сопричастности празднику: "Я тоже ем оливье, я тоже отмечаю с вами". Однако такие эмоции кратковременны и быстро сменяются чувством вины и стыда за отвисшие бока", — поделился Самбурский с "Газетой.ru".

Избежать пищевого расстройства от праздничной калорийной "бомбы" помогут несколько простых лайфхаков, отметил психолог. Например, можно использовать маленькие тарелки, которые не позволяют накладывать много еды. А ещё лучше не есть на ходу, иначе чувство сытости наступит не скоро.