В топе по калорийности: Диетолог рассказала, как не растолстеть на перекусах

Главная роль перекусов заключается в снижении чувства голода перед основным приёмом пищи. Однако пользу от промежуточной трапезы легко могут нивелировать неправильно подобранные продукты, которые не содержат полезных микроэлементов, предупредила диетолог Наталья Круглова.

По словам специалиста, перекусывать правильно овощами, фруктами, хлебцами и нежирными сырами. Сюда же можно отнести молочные продукты и натуральные смузи, которые лучше употреблять вместе с орехами, посоветовала диетолог.

"Вредные перекусы — сладости, чипсы и сухарики, выпечка. Питательной ценности в этих продуктах очень мало. Белков и сложных углеводов в них нет, а основу составляют жиры и простые углеводы. Такие продукты калорийны, но совершенно не насыщают. Также в них минимум витаминов и минералов", — поделилась Круглова с РИА "ФедералПресс".