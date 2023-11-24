Названы "зимние" овощи и фрукты, которые поддержат иммунитет в холода
Диетолог Гридина: В холода здоровье поддержат сезонные фейхоа и цитрусовые
В холода здоровье поддержат сезонные фейхоа и цитрусовые. Обложка © Shutterstock
Сейчас на прилавках остаётся не так много фруктов и овощей, тем не менее всё ещё есть сезонные продукты, которые помогут поддержать иммунитет. Их Лайфу назвала диетолог Наталия Гридина.
"Среди овощей можно выделить тыкву, которая содержит бета-каротин, витамины А, С и Е, группу В, а также редкий витамин К, положительно влияющий на кровь. Тыква — углеводистый овощ, схожий с картофелем, она может храниться достаточно долгое время. Благодаря клетчатке она улучшает работу ЖКТ", — отметила диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.
Также специалист выделила цукини, богатый полезными углеводами, калием, фолиевой кислотой и витамином А. Кроме того, он низкокалориен, что позволяет вписать его в диетическое меню.
А из фруктов Гридина указала на фейхоа, богатый полезным для щитовидки йодом, а также пектином, сахарозой и клетчаткой. Он поможет укрепить иммунитет и полезен для людей с атеросклерозом. То же можно сказать и о хурме, однако она достаточно калорийна.
"Также фрукт может провоцировать усиление перистальтики ЖКТ, из-за чего высок риск появления болей и дискомфорта в области желудочно-кишечного тракта", — добавила диетолог.
Не забыла собеседница Лайфа и про цитрусовые: апельсины, мандарины, лимоны, лаймы и другие. Они являются кладезями витамина С — основы крепкого иммунитета, что особенно важно в холодное время года.
Лайф писал, что не стоит есть зимой, чтобы не зажироваться, как манул Тимофей из Московского зоопарка. Так, из рациона лучше исключить разные снеки, да и вообще не переедать.