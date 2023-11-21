К зиме готов!: В Московском зоопарке показали, каким пухляшом стал манул Тимофей после зажировки
Манул Тимофей из Московского зоопарка зажировался к зиме, набрав 6 кг
Манул Тимофей в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / "Московский зоопарк"
В Московском зоопарке закончил зажировку манул Тимофей. Кадры заметно округлившегося животного показала пресс-служба столичного зоосада.
Манул Тимофей набрал шесть килограммов и закончил зажировку. Видео © Telegram / "Московский зоопарк"
"Тимоша зажировался. Наш неспешный охотник набрал вес (больше шести килограммов) и отрастил мех", — пояснили в зоопарке, добавив, что Тимофей полностью готов к зиме и холодам.
А ранее в столичном зоопарке показали, как проходила зажировка манула. В ролике можно увидеть заметно располневшего дикого кота, ползающего по дереву.