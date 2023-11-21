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21 ноября, 15:15

К зиме готов!: В Московском зоопарке показали, каким пухляшом стал манул Тимофей после зажировки

Манул Тимофей из Московского зоопарка зажировался к зиме, набрав 6 кг

<p>Манул Тимофей в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Moscowzoo_official/4330" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Московский зоопарк"</a></p>

Манул Тимофей в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке закончил зажировку манул Тимофей. Кадры заметно округлившегося животного показала пресс-служба столичного зоосада.

Манул Тимофей набрал шесть килограммов и закончил зажировку. Видео © Telegram / "Московский зоопарк"

"Тимоша зажировался. Наш неспешный охотник набрал вес (больше шести килограммов) и отрастил мех", пояснили в зоопарке, добавив, что Тимофей полностью готов к зиме и холодам.

Названы сигналы организма, из-за которых мы уходим в неконтролируемую "зажировку" зимой

Названы сигналы организма, из-за которых мы уходим в неконтролируемую "зажировку" зимой

А ранее в столичном зоопарке показали, как проходила зажировка манула. В ролике можно увидеть заметно располневшего дикого кота, ползающего по дереву.

Дарья Нарыкова
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