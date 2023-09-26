В Московском зоопарке показали, как заметно зажировавшийся манул Тимофей ползает по дереву
В Московском зоопарке показали, как проходит зажировка манула Тимофея
Московский зоопарк показал располневшего манула Тимофея, который сейчас проходит традиционную зажировку перед наступлением холодов. На видео — заметно располневший дикий кот, ползающий по дереву.
В Московском зоопарке показали, как протекает зажировка манула Тимофея. Видео © Telegram / "Московский зоопарк"
"Зажировка Тимоши. Каждый найдёт в ней что-то своё. Кому-то милее общая пушистость, кому-то — более активное поведение. Но явно есть много поклонников хвоста. Это для вас", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, 11 сентября стало известно, что манул Тимофей начал традиционную осеннюю зажировку. На тот момент он весил 4,7 килограмма, а на пике его масса может достигать 6–7 килограммов.
Telegram / "Московский зоопарк"