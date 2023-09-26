Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 07:40

В Московском зоопарке показали, как заметно зажировавшийся манул Тимофей ползает по дереву

В Московском зоопарке показали, как проходит зажировка манула Тимофея

Московский зоопарк показал располневшего манула Тимофея, который сейчас проходит традиционную зажировку перед наступлением холодов. На видео — заметно располневший дикий кот, ползающий по дереву.

В Московском зоопарке показали, как протекает зажировка манула Тимофея. Видео © Telegram / "Московский зоопарк"

"Зажировка Тимоши. Каждый найдёт в ней что-то своё. Кому-то милее общая пушистость, кому-то — более активное поведение. Но явно есть много поклонников хвоста. Это для вас", говорится в опубликованном сообщении.

Врач объяснила, стоит ли людям увлекаться "зажировкой" по примеру московского манула Тимофея

Врач объяснила, стоит ли людям увлекаться "зажировкой" по примеру московского манула Тимофея

Напомним, 11 сентября стало известно, что манул Тимофей начал традиционную осеннюю зажировку. На тот момент он весил 4,7 килограмма, а на пике его масса может достигать 6–7 килограммов.

Обложка ©

Telegram / "Московский зоопарк"

Матвей Константинов
  • Новости
  • Животные
  • манул
  • Московский зоопарк
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров