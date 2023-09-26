В Московском зоопарке показали, как заметно зажировавшийся манул Тимофей ползает по дереву

Московский зоопарк показал располневшего манула Тимофея, который сейчас проходит традиционную зажировку перед наступлением холодов. На видео — заметно располневший дикий кот, ползающий по дереву.

В Московском зоопарке показали, как протекает зажировка манула Тимофея. Видео © Telegram / "Московский зоопарк"

"Зажировка Тимоши. Каждый найдёт в ней что-то своё. Кому-то милее общая пушистость, кому-то — более активное поведение. Но явно есть много поклонников хвоста. Это для вас", — говорится в опубликованном сообщении.