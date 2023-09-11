Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку
Манул Тимофей © Московский зоопарк / Анна Орлова
Один из самых обаятельных обитателей Московского зоопарка — манул Тимофей — начал традиционную осеннюю зажировку. В такой период эти дикие коты активнее ищут корм, у них не только растёт "талия", но также густеет шерсть и меняется окрас.
"Зажировка — процесс не моментальный, он идёт постепенно. Уже в конце лета посетители зоопарка начали замечать, что манул слегка опушился и набрал вес. Сейчас Тимофей весит 4,7 кг. На пике зажировки его масса может достигать шести-семи килограмм", — рассказали в зоопарке.
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку. Видео © VK.com / Московский зоопарк
Но меняется не только вес: у зверька густеет шерсть (хотя она и так самая густая среди кошачьих), меняется окрас (рыжеют бока и пятки) и, конечно, образ жизни: Тимофей становится более активным, чаще гуляет.
Кстати, манул Тимофей с 2020 года является символом Московского зоопарка. Он родился в Новосибирском зоопарке 11 июня 2020 года. Его родители — манулы Ласточка и Зеленогорск. В прошлом году зверёк тоже проходил процедуру зажировки: к началу прошлого декабря он весил около семи килограммов.