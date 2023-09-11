Один из самых обаятельных обитателей Московского зоопарка — манул Тимофей — начал традиционную осеннюю зажировку. В такой период эти дикие коты активнее ищут корм, у них не только растёт "талия", но также густеет шерсть и меняется окрас.

"Зажировка — процесс не моментальный, он идёт постепенно. Уже в конце лета посетители зоопарка начали замечать, что манул слегка опушился и набрал вес. Сейчас Тимофей весит 4,7 кг. На пике зажировки его масса может достигать шести-семи килограмм", — рассказали в зоопарке.

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку. Видео © VK.com / Московский зоопарк