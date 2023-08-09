Новорождённый детёныш манула Шу покорил посетителей Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке пополнение — на свет появился детёныш манула, что произошло впервые с 2007 года. Малыша назвали Шу, потому что он забавно шипит на окружающих. Кадры публикуются в телеграм-канале учреждения.













"У нас родился манул. 24 мая у самца Свэна и самки Намики на свет появился первенец", — говорится в тексте.

Вес котёнка уже достиг килограмма. Это мальчик, растёт он боевым, активным и здоровым. Его мать пока никого к нему не подпускает и уже учит малыша есть взрослую пищу.

Детёныш манула изучает мир. Видео © t.me / Ленинградский зоопарк

На публикуемом видео Шу аккуратно подбирается к камере, пытаясь понять, кто за ним наблюдает. Тут же в кадре его домик с родителями, максимально напоминающий естественную среду обитания. Маленький манул легко забирается туда по установленным стволам деревьев.