Регион

Уведомления отключены

9 августа, 11:35

Новорождённый детёныш манула Шу покорил посетителей Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк сообщил о рождении детёныша манула впервые с 2007 года

<p>Детёныш манула. Фото © t.me / <a href="https://t.me/lenzoopark/1341" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ленинградский зоопарк</a></p>

Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке пополнение — на свет появился детёныш манула, что произошло впервые с 2007 года. Малыша назвали Шу, потому что он забавно шипит на окружающих. Кадры публикуются в телеграм-канале учреждения.

  • Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк
    Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк
  • Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк
    Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк
  • Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк
    Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк
  • Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк
    Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк
  • Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк
    Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк
  • Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк
    Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк

Детёныш манула. Фото © t.me / Ленинградский зоопарк

1 / 6

"У нас родился манул. 24 мая у самца Свэна и самки Намики на свет появился первенец", — говорится в тексте.

Вес котёнка уже достиг килограмма. Это мальчик, растёт он боевым, активным и здоровым. Его мать пока никого к нему не подпускает и уже учит малыша есть взрослую пищу.

Детёныш манула изучает мир. Видео © t.me / Ленинградский зоопарк

На публикуемом видео Шу аккуратно подбирается к камере, пытаясь понять, кто за ним наблюдает. Тут же в кадре его домик с родителями, максимально напоминающий естественную среду обитания. Маленький манул легко забирается туда по установленным стволам деревьев.

Зоопарк в Китае обвинили в показе людей в костюмах вместо малайских медведей

Зоопарк в Китае обвинили в показе людей в костюмах вместо малайских медведей

Ранее сообщалось, что у тигра Зевса из Ленинградского зоопарка появится личный опекун. Им стала газета "Петербургский дневник". Зевс является гибридом суматранского и амурского тигров — в естественных условиях обитания эти породы не пересекаются.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров