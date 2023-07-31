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31 июля, 12:53

Зоопарк в Китае обвинили в показе людей в костюмах вместо малайских медведей

Сотрудников зоопарка Ханчжоу на востоке Китая обвинили в показе людей в костюмах вместо малайских медведей. В соцсетях распространились видео, на которых косолапый стоит на тонких задних лапах, причём в районе ягодиц у него собрались складки, будто это на самом деле костюм. Комментаторы решили, что это переодетые люди, а не звери.

Малайский медведь в китайском зоопарке Ханчжоу. Видео © WeirdKaya / Weibo

"Животные все фальшивые. Жители материка обнаружили мужчину в мехе чёрного медведя. Могут подделать что угодно", — написал один из пользователей.

Работники зоопарка опровергли информацию о переодетых в медведей людях. Они заверили, что все хищники там настоящие.

"Некоторые люди думают, что я стою как человек. Кажется, вы меня не очень хорошо понимаете", — приводит AP сообщение зоопарка от лица медведя.

Как отметили сотрудники, малайские медведи размером с крупную собаку. Стоя на задних лапах, они ростом не более 1,3 метра по сравнению с 2,8 метра у гризли и других видов. Чтобы не было подозрений, в зоопарке даже организовали визиты для журналистов.

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Ранее Лайф писал, что медведь пробрался в пекарню на Сахалине и съел 125 пирожков на глазах у сотрудниц. Поваров хищник нисколько не напугал, а лишь раззадорил.

Обложка ©

WeirdKaya / Weibo

Никита Осипов
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