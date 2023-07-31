"Нам оставь!": Голодный медведь пробрался в пекарню на Сахалине и съел больше ста пирожков

В городе Охе на Сахалине голодный медведь пробрался в местную пекарню и вдоволь полакомился пирожками на глазах у сотрудниц. Как признались женщины, хищник съел 125 штук.

Медведь пробрался в пекарню на Сахалине и съел 125 пирожков. Видео © t.me / АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил

По данным АСТВ.ру, всё произошло вчера днём в районе 24-го участка. По всей вероятности, медведь был очень голоден, а запах свежей выпечки из пекарни его приманил. Не обратив внимания на обескураженных сотрудниц, косолапый пробрался в здание, где начал с удовольствием поедать пирожки.

"Да хоть немножко оставь!125 пирожков сожрал!" — сетовали сотрудницы пекарни.

Судя по всему, поваров хищник нисколько не напугал, а лишь раззадорил: они весело наблюдали за произошедшим и снимали всё на видео. Как удалось выпроводить медведя, неизвестно.