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24 июля, 16:49

"Поначалу было страшновато": Ляйсан Утяшева встретилась в путешествии с дикими медведями

Ляйсан Утяшева опубликовала видео встречи с дикими медведями на Камчатке

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о встрече с дикими медведями во время путешествия на Камчатку. Она призналась, что это одно из самых ярких впечатлений о поездке.

Ляйсан Утяшева сняла на видео встречу с медведями на Камчатке. Видео © Telegram / Ляйсан Утяшева

"Первого мы увидели на дороге (девочка по имени Машка, как нам сказали). Эта прекрасная дама ходила вокруг машин и ждала, пока покормят, а потом уселась у дороги. Второй была встреча с медвежьей мамочкой и её медвежонком, которые прогуливались вместе", — написала Утяшева в телеграм-канале.

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Гимнастка рассказала, что сначала ей было страшно, но потом это чувство сменилось восторгом и умилением. Также Утяшева предупредила подписчиков, что при поездке на Камчатку не нужно кормить медведей. Животные отучаются искать еду самостоятельно и могут проявить агрессию, если им не дадут угощение.

Ранее Лайф рассказывал о том, что гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева без бровей испугала своим видом поклонников шоу "Выжить в Дубае".

Обложка ©

Telegram / Ляйсан Утяшева

Илья Суриков
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