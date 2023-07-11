Не похожа сама на себя: Утяшева без бровей испугала своим видом поклонников шоу "Выжить в Дубае"

Видеть измученных и грязных звёздных участников нового реалити-шоу зрители уже привыкли. В какой-то мере это даже забавно, ведь знаменитости всегда славятся своей брезгливостью и просят только наилучшие условия. А тут их просто закидывают в пустыню и говорят: "Крутитесь как хотите".

Но не это стало самой обсуждаемой темой вокруг реалити "Выжить в Дубае". Сильнее всего шокировала поклонников ведущая Ляйсан Утяшева, точнее вид, в котором она показалась. Странное жёлтое платье-балахон, капюшон на голове, украшения в стиле фильма "Мумия" с Бренданом Фрейзером в главной роли.

А что с макияжем, Ляйсан? У стилистов стояла задача сделать Утяшеву на фоне Павла Воли совсем старой и страшной? Именно такая мысль появляется в голове, когда две звезды стоят рядом. И почему у ведущей нет бровей? Это всё же косплей на восставшее из песков божество Древнего Египта или его жрицу?