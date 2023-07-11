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11 июля, 14:32

Не похожа сама на себя: Утяшева без бровей испугала своим видом поклонников шоу "Выжить в Дубае"

Совсем недавно на ТНТ стартовало новое шоу, где ведущими стали супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Но, кажется, после этого выпуска поклонников у реалити поубавится. На такой ужас и лицо без бровей они смотреть не подписывались.

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Видеть измученных и грязных звёздных участников нового реалити-шоу зрители уже привыкли. В какой-то мере это даже забавно, ведь знаменитости всегда славятся своей брезгливостью и просят только наилучшие условия. А тут их просто закидывают в пустыню и говорят: "Крутитесь как хотите".

Но не это стало самой обсуждаемой темой вокруг реалити "Выжить в Дубае". Сильнее всего шокировала поклонников ведущая Ляйсан Утяшева, точнее вид, в котором она показалась. Странное жёлтое платье-балахон, капюшон на голове, украшения в стиле фильма "Мумия" с Бренданом Фрейзером в главной роли.

Фото © T.me / YOBAJUR

Фото © T.me / YOBAJUR

А что с макияжем, Ляйсан? У стилистов стояла задача сделать Утяшеву на фоне Павла Воли совсем старой и страшной? Именно такая мысль появляется в голове, когда две звезды стоят рядом. И почему у ведущей нет бровей? Это всё же косплей на восставшее из песков божество Древнего Египта или его жрицу?

В общем, вопросов много, а ответов никаких. Но можно с уверенностью сказать, что такой вид бывшей гимнастки поразил и распугал всех поклонников. Ранее Лайф назвал имена мужчин, кому оказаться подкаблучником для любимой дамы за счастье. А ваш супруг оказался в этом списке?

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Елизавета Терешкова
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