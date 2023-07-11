Гузеева анонсировала большие перемены в новом сезоне шоу "Давай поженимся!"
Гузеева: Новые выпуски "Давай поженимся!" будут ориентированы на создание семьи
Новые выпуски шоу "Давай поженимся!" будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений. Об этом рассказала бессменная ведущая телепрограммы — актриса Лариса Гузеева.
"Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием "Давай поженимся!". И новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений", — приводит ТАСС её слова.
Напомним, о возвращении "Давай поженимся!" стало известно 15 июня. Как отметил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, шоу решено было вернуть из-за многочисленных просьб российских телезрителей.
VK / Первый канал