"Братву на сиськи не меняют": Как теперь живут забытые зрителями актёры сериала "Счастливы вместе"

Наталья Бочкарёва — Даша Букина

Кадр © "Счастливы вместе". Режиссёры Георгий Дронов, Шабан Муслимов, Иван Китаев, Александр Ануров, Алексей Китайцев; сценаристы Станислав Берестовой, Елена Вержак, Шабан Муслимов / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_bochkareva_official

Нередко случается, что звёзды становятся заложниками одной роли. Это произошло с актрисой и телеведущей Натальей Бочкарёвой. Роль Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе" принесла рыжеволосой красотке широкую известность, навсегда закрепив за ней образ жены продавца обуви. И это несмотря на годы работы в МХТ имени Чехова. Сейчас Бочкарёва продолжает сниматься в сериалах и кино, но не так чтобы слишком интенсивно. Ещё она основала актёрскую школу, обучаться в которой можно как очно в Москве, так и онлайн из любой точки мира.

Виктор Логинов — Гена Букин

Кадр © "Счастливы вместе". Режиссёры Георгий Дронов, Шабан Муслимов, Иван Китаев, Александр Ануров, Алексей Китайцев; сценаристы Станислав Берестовой, Елена Вержак, Шабан Муслимов / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / loginov_victor

У Виктора Логинова жизнь после "Счастливы вместе" сложилась, по сути, по тому же сценарию, что и у Бочкарёвой. Артист признавался, что ради роли Гены Букина полностью сменил имидж перед кастингом. Прошёл пробы, блистал на голубом экране, а потом... не то чтобы пропал, но звёзд с неба не хватал. Время от времени вёл телепередачи, снимался в кино, но далеко не в главных ролях. В личной жизни всё не так просто, как у Гены: Логинов женат уже в четвёртый раз, причём с последней супругой в прошлом году чуть не развёлся.

Дарья Сагалова — Светка Букина

Кадр © "Счастливы вместе". Режиссёры Георгий Дронов, Шабан Муслимов, Иван Китаев, Александр Ануров, Алексей Китайцев; сценаристы Станислав Берестовой, Елена Вержак, Шабан Муслимов / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dariasagalova

Такая девушка, как заводная и беспечная Света Букина, в середине нулевых была мечтой многих парней. Отвязная блондинка пусть и была туповата, зато фигура — на зависть моделям, да и личико приятное. Ещё когда ситком выходил в эфир, игравшая Светку Дарья Сагалова открыла собственную школу танцев. Сказалась любовь к хореографии. После "Счастливы вместе" актриса снимается минимально. Объясняет это отсутствием интереса к "низкопробным сериальчикам", пишет "Вечерняя Москва". Много времени Дарья уделяет любимой семье — супругу Константину Масленникову и трём дочкам.

Просто большинство сценариев, которые мне предлагают, нельзя назвать качественными. Я человек старой закалки и согласна только на профессиональную работу, а не на её видимость Дарья Сагалова Актриса, хореограф

Александр Якин — Рома Букин

Кадр © "Счастливы вместе". Режиссёры Георгий Дронов, Шабан Муслимов, Иван Китаев, Александр Ануров, Алексей Китайцев; сценаристы Станислав Берестовой, Елена Вержак, Шабан Муслимов / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yakimoto_san

Персонажа Александра Якина Рому Букина назвать мечтой девушек язык не повернётся: на вид совсем не мачо, да и ростом невелик. Ситком "Счастливы вместе" придал нужный импульс карьере Якина, и он снялся в не менее популярных сериалах "Восьмидесятые" и "Физрук". Ещё актёр уже десять лет играет в Театре наций, ведёт "Идём в кино!" на телеканале "Карусель". В 2016-м Якин женился на коллеге Анне Зайцевой (по совместительству однокурсница).

Юлия Захарова — Лена Полено (Степанова)

Кадр © "Счастливы вместе". Режиссёры Георгий Дронов, Шабан Муслимов, Иван Китаев, Александр Ануров, Алексей Китайцев; сценаристы Станислав Берестовой, Елена Вержак, Шабан Муслимов / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ejikikungfu

Юлия Захарова, сыгравшая Лену Полено, называет себя непубличной личностью. Длинным послужным списком актриса похвастаться не может, хотя её героиня из ситкома про Букиных была любимицей публики. Кстати, в "Счастливы вместе" Захарова сыграла не только соседку Гены и Даши, но и её сестру-близняшку Лизу.

Павел Савинков — Толик Полено

Кадр © "Счастливы вместе". Режиссёры Георгий Дронов, Шабан Муслимов, Иван Китаев, Александр Ануров, Алексей Китайцев; сценаристы Станислав Берестовой, Елена Вержак, Шабан Муслимов / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / _pavel_savinkov_, Natalia Shatunova