Автор советского шлягера "Стоят девчонки" попал в реанимацию в Петербурге

Советский и российский композитор Александр Колкер был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Как сообщает портал 78.ru, заслуженный деятель искусств РСФСР оказался в медучреждении ещё накануне, 4 июля. Медики подозревают у него перелом шейки бедра.

По данным издания, около недели 89-летний Колкер не выходил на связь, поэтому близкие решили проведать его и нашли в крайне плохом состоянии. Подробности инцидента, который произошёл с композитором, пока выясняются. Известно, что на данный момент он находится в реанимации.

Александр Колкер является автором более сотен песен, среди которых особую популярность в советские годы получили "Туман", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки", "Опять плывут куда-то корабли". Большинство песен написаны им в соавторстве с Кимом Рыжовым и впервые исполнены его супругой Марией Пахоменко. Колкер также является лауреатом премии "Музыкальное сердце театра" в номинации "Лучшая музыка (композитор)" за 2009 год.