ТНТ объявил о перезапуске сериала "Счастливы вместе" под новым названием

Телеканал ТНТ перезапустит сериал "Счастливы вместе" под новым названием "Букины". Ситком будет состоять из 20 эпизодов, а главные роли в нём по-прежнему будут исполнять Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин, сообщает пресс-служба телеканала.

"Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звёзд... Мы рады объявить, что на ТНТ вернётся ваша любимая телесемья Букиных!" — отметила директор ТНТ Тина Канделаки.

Актёр Виктор Логинов, исполняющий роль главы семейства Геннадия Букина, пообещал, что в новый сезон не будет "стерильно ситкомовским" и превратится в "более тонкую и объёмную" историю, которая будет соответствовать духу современности.