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5 июля, 09:20
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ТНТ объявил о перезапуске сериала "Счастливы вместе" под новым названием

<p>Обложка © <a href="https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/1900788/722730db-a66c-4df3-adbe-5b33a50aa140/orig" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Обложка © "Кинопоиск"

Телеканал ТНТ перезапустит сериал "Счастливы вместе" под новым названием "Букины". Ситком будет состоять из 20 эпизодов, а главные роли в нём по-прежнему будут исполнять Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин, сообщает пресс-служба телеканала.

"Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звёзд... Мы рады объявить, что на ТНТ вернётся ваша любимая телесемья Букиных!" — отметила директор ТНТ Тина Канделаки.

Актёр Виктор Логинов, исполняющий роль главы семейства Геннадия Букина, пообещал, что в новый сезон не будет "стерильно ситкомовским" и превратится в "более тонкую и объёмную" историю, которая будет соответствовать духу современности.

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Наталья Исакова
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