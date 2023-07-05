ТНТ объявил о перезапуске сериала "Счастливы вместе" под новым названием
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Телеканал ТНТ перезапустит сериал "Счастливы вместе" под новым названием "Букины". Ситком будет состоять из 20 эпизодов, а главные роли в нём по-прежнему будут исполнять Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин, сообщает пресс-служба телеканала.
"Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звёзд... Мы рады объявить, что на ТНТ вернётся ваша любимая телесемья Букиных!" — отметила директор ТНТ Тина Канделаки.
Актёр Виктор Логинов, исполняющий роль главы семейства Геннадия Букина, пообещал, что в новый сезон не будет "стерильно ситкомовским" и превратится в "более тонкую и объёмную" историю, которая будет соответствовать духу современности.
Ранее Netflix представил первый тизер нового сезона сериала "Игра в кальмара". Конкретная дата выхода проекта пока не уточняется.