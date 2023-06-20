Что стало со "Сватами" 15 лет спустя

"Сваты" мгновенно завоевали любовь зрителей. Артисты, сыгравшие основных персонажей этой истории, стали неотделимы от своих героев. Но в это время их жизнь шла своим чередом — и на "Сватах" она не закончилась.

Иван Будько / Фёдор Добронравов

Фото © "Кинопоиск"

В фильмографии актёра 127 проектов, но все знают его прежде всего по роли в "Сватах". Он неизменно играет персонажа Ивана Будько на протяжении всех сезонов сериала. Помимо кино и телевидения, Добронравова можно увидеть на сцене: с 2003 года он служит в Театре сатиры.

Валентина Будько / Татьяна Кравченко

Фото © "Кинопоиск", Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / tatyana_eduardovna.kravchenko

Кравченко сыграла супругу Ивана Будько. Её реплики почти сразу разобрали на цитаты, а про саму актрису узнала вся страна. Успех пришёл к Кравченко уже в зрелом возрасте, но после "Сватов" она не стала почивать на лаврах. Позже её фильмография пополнилась картинами "Везучий случай", "Грааль Магдалины Егоровой" и другими проектами.

Юрий Ковалёв / Анатолий Васильев

Кадр из сериала "Сваты" © IMDB, скриншот видео: YouTube / ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Анатолий Васильев играл дедушку Юру с первого сезона, но после четвёртого покинул сериал из-за разногласий с коллегой по проекту. По другой версии, актёр просто потерял к "Сватам" интерес, так как он, по мнению Васильева, превратился в банальный ситком. После ухода из проекта актёр стал реже сниматься и в других сериалах, сосредоточившись на спектаклях театра Моссовета.

Ольга Ковалёва / Людмила Артемьева

Кадр из сериала "Сваты" © IMDB, скриншот видео: YouTube / Мечтаю вместе со звёздами

Именно роль городской интеллигентки Ольги Николаевны Ковалёвой принесла актрисе Людмиле Артемьевой известность. Яркий персонаж сразу же полюбился зрителям. За эту работу Артемьеву наградили премиями "Телетриумф-2010" и "Телезвезда-2011". Актриса продолжает активную карьеру: её можно увидеть в таких проектах, как "Сватьи", "Преступление" и "Миленький ты мой".

Мария Ковалёва / Инна Королёва

Фото © svaty.fandom.com, скриншот видео: YouTube / СВАТЫ 7 СЕЗОН АНОНСЫ