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18 июня, 10:36

Много новых лиц: Опубликован первый тизер нового сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix представил первый тизер нового сезона сериала "Игра в кальмара"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара". В нём говорится о том, какие актёры будут задействованы в проекте.

Первый тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара". Видео © YouTube / Netflix

Согласно тизеру, в сериале главного персонажа вновь исполнит актёр Ли Джонджэ, там появятся ведущий смертельной гонки, которого сыграл Ли Бёнхон, а также полицейский в исполнении Ви Хаджуна.

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Кроме того, в сериале появятся несколько новых персонажей в исполнении актёров, которые ранее не были задействованы в проекте. Конкретная дата выхода нового сезона нашумевшего сериала пока не уточняется.

Ранее Лайф писал о том, что платформа Netflix опубликовала трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак", в котором роль Геральта всё ещё исполняет Генри Кавилл.

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Кадр © "Игра в кальмара". Режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / "Кинопоиск"

Илья Суриков
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