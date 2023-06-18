Много новых лиц: Опубликован первый тизер нового сезона сериала "Игра в кальмара"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара". В нём говорится о том, какие актёры будут задействованы в проекте.

Первый тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара". Видео © YouTube / Netflix

Согласно тизеру, в сериале главного персонажа вновь исполнит актёр Ли Джонджэ, там появятся ведущий смертельной гонки, которого сыграл Ли Бёнхон, а также полицейский в исполнении Ви Хаджуна.

Кроме того, в сериале появятся несколько новых персонажей в исполнении актёров, которые ранее не были задействованы в проекте. Конкретная дата выхода нового сезона нашумевшего сериала пока не уточняется.