Много новых лиц: Опубликован первый тизер нового сезона сериала "Игра в кальмара"
Netflix представил первый тизер нового сезона сериала "Игра в кальмара"
Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара". В нём говорится о том, какие актёры будут задействованы в проекте.
Первый тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара". Видео © YouTube / Netflix
Согласно тизеру, в сериале главного персонажа вновь исполнит актёр Ли Джонджэ, там появятся ведущий смертельной гонки, которого сыграл Ли Бёнхон, а также полицейский в исполнении Ви Хаджуна.
Кроме того, в сериале появятся несколько новых персонажей в исполнении актёров, которые ранее не были задействованы в проекте. Конкретная дата выхода нового сезона нашумевшего сериала пока не уточняется.
Ранее Лайф писал о том, что платформа Netflix опубликовала трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак", в котором роль Геральта всё ещё исполняет Генри Кавилл.
Кадр © "Игра в кальмара". Режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / "Кинопоиск"