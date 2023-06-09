Борьба с чудовищами: Представлен трейлер третьего сезона "Ведьмака"

Стриминговая платформа Netflix опубликовала полноценный трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак", в которой роль Геральта всё ещё исполняет Генри Кавилл. Это произошло в рамках игрового шоу Summer Game Fest 2023.

В ролике представлен один из монстров, преследующий Цири, а также всадники Дикой охоты. Часть новых серий будут посвящены попыткам Йеннифэр вернуть доверие Геральта.

Это последний сезон для Кавилла в роли ведьмака. Далее его заменит Лиам Хемсворт. Продолжение шоу стартует на стриминге 29 июня.