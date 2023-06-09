Борьба с чудовищами: Представлен трейлер третьего сезона "Ведьмака"
Netflix показал полноценный трейлер третьего сезона "Ведьмака" с Кавиллом
Стриминговая платформа Netflix опубликовала полноценный трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак", в которой роль Геральта всё ещё исполняет Генри Кавилл. Это произошло в рамках игрового шоу Summer Game Fest 2023.
В ролике представлен один из монстров, преследующий Цири, а также всадники Дикой охоты. Часть новых серий будут посвящены попыткам Йеннифэр вернуть доверие Геральта.
Это последний сезон для Кавилла в роли ведьмака. Далее его заменит Лиам Хемсворт. Продолжение шоу стартует на стриминге 29 июня.
Ранее Лайф рассказывал, что "Ведьмака" от Netflix продлили на пятый сезон. Но когда именно начнутся его съёмки, неизвестно.
Youtube / Netflix