Пятому сезону быть: Создатели сериала "Ведьмак" обрадовали поклонников съёмками продолжения
"Ведьмака" от Netflix продлили на пятый сезон
Сериал "Ведьмак" от Netflix получит продолжение: зрители увидят пятый сезон. Правда, когда именно начнутся съёмки, неизвестно, рассказала порталу Deadline кастинговый директор шоу Софи Холланд. В любом случае съёмки четвёртого сезона ещё не завершены.
Тем временем к показу готовится третий сезон, первая часть которого выйдет 29 июня, а вторая — 27 июля. Из сериала уйдёт исполнитель главной роли ведьмака Геральта Генри Кавилл. Его заменит Лиам Хемсворт.
Ранее актёр озвучивания Даг Кокл, голосом которого разговаривает Геральт в серии игр про Ведьмака, заявил, что Генри Кавилл ушёл из сериала Netflix о похождениях Ведьмака из Ривии из-за сильного расхождения проекта с оригинальными книгами Анджея Сапковского.
YouTube / Netflix