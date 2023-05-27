Пятому сезону быть: Создатели сериала "Ведьмак" обрадовали поклонников съёмками продолжения

Сериал "Ведьмак" от Netflix получит продолжение: зрители увидят пятый сезон. Правда, когда именно начнутся съёмки, неизвестно, рассказала порталу Deadline кастинговый директор шоу Софи Холланд. В любом случае съёмки четвёртого сезона ещё не завершены.

Тем временем к показу готовится третий сезон, первая часть которого выйдет 29 июня, а вторая — 27 июля. Из сериала уйдёт исполнитель главной роли ведьмака Геральта Генри Кавилл. Его заменит Лиам Хемсворт.

