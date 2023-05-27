Регион

Уведомления отключены

27 мая, 02:42

Пятому сезону быть: Создатели сериала "Ведьмак" обрадовали поклонников съёмками продолжения

"Ведьмака" от Netflix продлили на пятый сезон

Сериал "Ведьмак" от Netflix получит продолжение: зрители увидят пятый сезон. Правда, когда именно начнутся съёмки, неизвестно, рассказала порталу Deadline кастинговый директор шоу Софи Холланд. В любом случае съёмки четвёртого сезона ещё не завершены.

Тем временем к показу готовится третий сезон, первая часть которого выйдет 29 июня, а вторая — 27 июля. Из сериала уйдёт исполнитель главной роли ведьмака Геральта Генри Кавилл. Его заменит Лиам Хемсворт.

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона "Ведьмака"

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона "Ведьмака"

Ранее актёр озвучивания Даг Кокл, голосом которого разговаривает Геральт в серии игр про Ведьмака, заявил, что Генри Кавилл ушёл из сериала Netflix о похождениях Ведьмака из Ривии из-за сильного расхождения проекта с оригинальными книгами Анджея Сапковского.

Обложка ©

YouTube / Netflix

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров