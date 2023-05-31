Стало известно, кого сыграет Дольф Лундгрен в "Ведьмаке", и это не Лео Бонарт
В спин-оффе "Ведьмака" Дольф Лундгрен сыграет хладнокровного убийцу Брегена
Дольф Лундгрен в фильме "Бесконечная ночь". Обложка © "Кинопоиск" / Режиссёр Джорджо Бруно / Сценарий: Джорджо Серафини
Американский актёр Дольф Лундгрен в спин-оффе сериала "Ведьмак" (The Witcher) от Netflix сыграет роль Брегена — этот же ведьмак и есть Кот из Йелло.
Как пишет портал Redanian Intelligence, предыдущая информация о появлении Лундгрена в спин-оффе в качестве персонажа Лео Бонарта не подтвердилась. Культовому исполнителю героев боевиков уготована история жестокого, хладнокровного и решительного убийцы. Его персонаж появляется в книге "Сезон гроз" и считает других ведьмаков лицемерами.
Кроме того, по сведениям портала, в спин-оффе будут и оригинальные герои: Слеммиг, Джунипер и Урла. Их исполнители пока не известны.
Ранее Лайф писал, что Дольф Лундгрен впервые рассказал о борьбе с раком. Он признался, что восемь лет борется с онкологией. В 2015 году у него нашли опухоль в области почки.