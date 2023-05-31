Стало известно, кого сыграет Дольф Лундгрен в "Ведьмаке", и это не Лео Бонарт

Американский актёр Дольф Лундгрен в спин-оффе сериала "Ведьмак" (The Witcher) от Netflix сыграет роль Брегена — этот же ведьмак и есть Кот из Йелло.

Как пишет портал Redanian Intelligence, предыдущая информация о появлении Лундгрена в спин-оффе в качестве персонажа Лео Бонарта не подтвердилась. Культовому исполнителю героев боевиков уготована история жестокого, хладнокровного и решительного убийцы. Его персонаж появляется в книге "Сезон гроз" и считает других ведьмаков лицемерами.

Кроме того, по сведениям портала, в спин-оффе будут и оригинальные герои: Слеммиг, Джунипер и Урла. Их исполнители пока не известны.