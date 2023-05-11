"Врачи давали два года": Дольф Лундгрен впервые рассказал о борьбе с раком

Американский актёр и звезда культовых боевиков Дольф Лундгрен впервые поделился с поклонниками подробностями борьбы со страшным диагнозом. В интервью журналисту Грэму Бенсингеру он признался, что восемь лет борется с онкологией. В 2015 году у него нашли опухоль в области почки.

"В 2020 году, когда я находился в Швеции, у меня начался кислотный рефлюкс или что-то такое. Я не знал, что это. Поэтому я сделал МРТ, и врачи заметили, что у меня появилось ещё несколько опухолей", — рассказал Лундгрен.

Новообразование оказалось слишком большим, чтобы его удалить. Актёру назначили терапию. А в 2021 году врачи обнаружили новые опухоли, несмотря на попытки лечения. Лундгрен напрямую спросил, сколько ему осталось жить. Доктор назвал срок в два-три года. Однако звезда Голливуда решил не сдаваться и начал искать того, кто поможет ему.

Другой врач взялся за лечение и, применив новые методы, смог уменьшить опухоли примерно на 20–30% за три месяца. Лундгрен надеется, что вернётся к работе и съёмкам. Зрители запомнили его по фильму "Рокки", где он сыграл боксёра Ивана Драго. Также его любят по картинам "Универсальный солдат", "Разборки в маленьком Токио", "Неудержимые" и "Аквамен".