Победивший рак хоккеист Мирошниченко расторг контракт с клубом "Авангард"

Контракт между хоккейным клубом "Авангард" и 19-летним российским нападающим Иваном Мирошниченко расторгнут по обоюдному согласию. Об этом сообщили в пресс-службе омской команды. Спортивные права на хоккеиста останутся за "Авангардом".

"Ещё в момент подписания контракта у нас была договорённость, что в случае желания Вани попробовать свои силы за океаном клуб отпустит его в последний год соглашения. Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году, мы не будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным", — сказал гендиректор омского клуба Антон Курьянов.

В марте прошлого года у Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина. Это злокачественная опухоль, поражающая лимфоузлы. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам. А в ноябре спортсмен провёл первый матч в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) за команду "Омские ястребы" против "Мамонтов Югры" (1:6).

В минувшем сезоне КХЛ Мирошниченко провёл 23 матча в составе "Авангарда", в его активе три заброшенные шайбы и одна результативная передача. В МХЛ нападающий принял участие в 28 играх, набрав 21 очко (12 шайб и 9 передач). Мирошниченко в конце 2020 года перешёл в "Авангард", а в феврале продлил контракт с клубом до 2024 года. В 2020 году игрок стал победителем юношеской Олимпиады, в 2021-м завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира и стал победителем Кубка Глинки – Гретцки среди юниорских команд. В 2022 году молодой форвард был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ под общим 20-м номером.