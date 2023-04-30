Нападающий "Ак Барса" решил продолжить карьеру в НХЛ

Нападающий "Ак Барса" Дмитрий Воронков принял решение поехать в НХЛ. Хоккеист подпишет контракт с "Коламбусом" на два года. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

22-летний хоккеист набрал 31 очко (18 голов и 13 передач) в 54 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и 12 очков (8+4) в 24 играх плей-офф. "Коламбус" выбрал россиянина на драфте 2019 года под общим 114-м номером.