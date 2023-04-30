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29 апреля, 21:39

Нападающий "Ак Барса" решил продолжить карьеру в НХЛ

СЭ: Форвард "Ак Барса" Воронков подпишет двухлетний контракт с "Коламбусом"

Нападающий "Ак Барса" Дмитрий Воронков принял решение поехать в НХЛ. Хоккеист подпишет контракт с "Коламбусом" на два года. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

22-летний хоккеист набрал 31 очко (18 голов и 13 передач) в 54 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и 12 очков (8+4) в 24 играх плей-офф. "Коламбус" выбрал россиянина на драфте 2019 года под общим 114-м номером.

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Ранее Лайф рассказывал, что нападающий ЦСКА Михаил Григоренко признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Всего он набрал 25 очков в 27 матчах (12 шайб и 13 передач).

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ak-bars.ru

Юлия Коновалова
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