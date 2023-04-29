Нападающий ЦСКА Григоренко признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко признан самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Всего он набрал 25 очков в 27 матчах (12 шайб и 13 передач).

Таким образом, Григоренко стал лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф КХЛ. Причём в финальной серии Кубка Гагарина спортсмен заработал четыре очка (3 и 1).

28-летний хоккеист играл за "Баффало", "Колорадо" и "Коламбус", в московском клубе он с 2021 года. Также Григоренко выступал на Олимпийских играх 2018 года (золотая медаль) и 2022 года (серебряная медаль). В 2019 году спортсмен завоевал бронзу на чемпионате мира.