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24 апреля, 00:58

В КХЛ побили рекорд посещаемости игр плей-офф, установленный 12 лет назад

В Континентальной хоккейной лиге установлен новый рекорд посещаемости игр плей-офф. По данным пресс-службы лиги, на 84 играх побывало 701 825 зрителей.

Предыдущее достижение было установлено в 2011 году, когда на 86 игр пришло 696 169 болельщиков.

Сайт КХЛ атаковали хакеры, пока ЦСКА побеждал "Ак Барс"

Сайт КХЛ атаковали хакеры, пока ЦСКА побеждал "Ак Барс"

Напомним, в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА победил "Ак Барс", он повёл в серии со счётом 3-1. Встреча прошла в Москве. Следующая игра, которая может стать решающей, состоится 25 апреля в Казани.

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t.me / КХЛ

Артур Лапсаков
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