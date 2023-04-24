В КХЛ побили рекорд посещаемости игр плей-офф, установленный 12 лет назад
В Континентальной хоккейной лиге установлен новый рекорд посещаемости игр плей-офф. По данным пресс-службы лиги, на 84 играх побывало 701 825 зрителей.
Предыдущее достижение было установлено в 2011 году, когда на 86 игр пришло 696 169 болельщиков.
Напомним, в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА победил "Ак Барс", он повёл в серии со счётом 3-1. Встреча прошла в Москве. Следующая игра, которая может стать решающей, состоится 25 апреля в Казани.
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