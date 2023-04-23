ЦСКА обыграл "Ак Барс" со счётом 2:1 и приблизился к победе в Кубке Гагарина
Московский ХК ЦСКА у себя дома обыграл казанский "Ак Барс" со счётом 2:1 в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина. Пятая игра пройдёт уже в столице Татарстана 25 апреля.
В "Ак Барсе" отличился Кирилл Семёнов, он первым забросил шайбу с передачи Станислава Галиева. Но красно-синие сравняли счёт уже на 15-й минуте — в составе победителей шайбы в ворота противника забили Антон Слепышев и Владислав Каменев.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер ЦСКА Фёдоров может возглавить "Коламбус". Клуб собирается подписать нового тренера после драфт-лотереи 8 мая.
ТАСС / Савостьянов Сергей