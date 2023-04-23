Сайт КХЛ атаковали хакеры, пока ЦСКА побеждал "Ак Барс"
Сайт КХЛ подвергся массированной хакерской атаке
Сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подвергся массированной хакерской атаке. При попытке открыть ресурс появляется ошибка 502, также не работает официальное мобильное приложение, сообщает пресс-служба лиги.
"Ресурсы КХЛ подвергаются массированной DDоS-атаке. На данный момент IT-специалисты лиги совместно с партнёрами работают над восстановлением работоспособности систем", — приводит РИА "Новости" сообщение лиги.
Ресурс не работает уже несколько часов. Лига транслировала четвёртый матч финала Кубка Гагарина на своих ресурсах в соцсетях.
А ранее Лайф писал, что хакеры RaHDit обнародовали список телеграм-каналов, связанных с украинским ЦИПСО. Как выяснилось, большинство площадок принадлежит украинцу Луке Ильчуку — автору и разработчику множества мобильных приложений, в своё время он сотрудничал с Минобразования Украины и Польши. Также среди администраторов значится куратор от СБУ Юрий Векленко.
t.me / КХЛ