Сайт КХЛ атаковали хакеры, пока ЦСКА побеждал "Ак Барс"

Сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подвергся массированной хакерской атаке. При попытке открыть ресурс появляется ошибка 502, также не работает официальное мобильное приложение, сообщает пресс-служба лиги.

"Ресурсы КХЛ подвергаются массированной DDоS-атаке. На данный момент IT-специалисты лиги совместно с партнёрами работают над восстановлением работоспособности систем", — приводит РИА "Новости" сообщение лиги.

Ресурс не работает уже несколько часов. Лига транслировала четвёртый матч финала Кубка Гагарина на своих ресурсах в соцсетях.