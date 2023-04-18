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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 09:42
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"Злые русские хакеры" раскрыли сеть липовых пророссийских телеграм-каналов ВСУ

Хакеры RaHDit обнародовали список телеграм-каналов, связанных с украинским ЦИПСО

Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", раскрыла сеть липовых пророссийских Telegram-каналов, которые на самом деле курировались украинскими активистами из ЦИПСО ВСУ. Слитая информация размещена на сайте "Немезида".

Все выявленные якобы пророссийские каналы имеют патриотическую риторику, они активно "поддерживают" СВО и выступают против киевского режима. При этом ряд постов, опубликованных на данных площадках, носит явно провокационный характер. Также там зафиксировано огромное количество фейков и дезинформации.

"Каналы сети, по сути являясь "волком в овечьей шкуре", размещают рекламу, получая прибыль в российском сегменте Telegram. Также на каналах направленности СВО производится фейковый сбор денег для нужд Российской армии. Большая часть администраторов таких каналов являются гражданами Украины. Однако (как в известной поговорке: в семье не без урода) встречаются и наши сограждане", — говорится в сообщении.

Большинство площадок принадлежит украинцу Луке Ильчуку, который известен как автор и разработчик множества мобильных приложений, в своё время он сотрудничал с Минобразования Украины и Польши. Также среди администраторов — куратор от СБУ Юрий Векленко.

  • Липовые телеграм-каналы в "поддержку СВО". Скриншот © "Немезида"
    Липовые телеграм-каналы в "поддержку СВО". Скриншот © "Немезида"
  • Липовые телеграм-каналы против мобилизации. Скриншот © "Немезида"
    Липовые телеграм-каналы против мобилизации. Скриншот © "Немезида"
  • Липовые телеграм-каналы о погибших российских военных. Скриншот © "Немезида"
    Липовые телеграм-каналы о погибших российских военных. Скриншот © "Немезида"
  • Липовые новостные и тематические телеграм-каналы для вбросов. Скриншот © "Немезида"
    Липовые новостные и тематические телеграм-каналы для вбросов. Скриншот © "Немезида"

Липовые телеграм-каналы в "поддержку СВО". Скриншот © "Немезида"

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"Злые русские хакеры" слили данные офицеров НАТО, стоящих за кибератаками на Россию
"Злые русские хакеры" слили данные офицеров НАТО, стоящих за кибератаками на Россию

А ранее российские хакеры RaHDit раскрыли данные полутора тысяч шпионов Cлужбы внешней разведки Украины. Среди них оказался директор пекинского филиала "Укрспецэкспорта" Геннадий Романчин.


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Pexels

Наталья Демьянова
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