"Злые русские хакеры" раскрыли сеть липовых пророссийских телеграм-каналов ВСУ

Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", раскрыла сеть липовых пророссийских Telegram-каналов, которые на самом деле курировались украинскими активистами из ЦИПСО ВСУ. Слитая информация размещена на сайте "Немезида".

Все выявленные якобы пророссийские каналы имеют патриотическую риторику, они активно "поддерживают" СВО и выступают против киевского режима. При этом ряд постов, опубликованных на данных площадках, носит явно провокационный характер. Также там зафиксировано огромное количество фейков и дезинформации.

"Каналы сети, по сути являясь "волком в овечьей шкуре", размещают рекламу, получая прибыль в российском сегменте Telegram. Также на каналах направленности СВО производится фейковый сбор денег для нужд Российской армии. Большая часть администраторов таких каналов являются гражданами Украины. Однако (как в известной поговорке: в семье не без урода) встречаются и наши сограждане", — говорится в сообщении.

Большинство площадок принадлежит украинцу Луке Ильчуку, который известен как автор и разработчик множества мобильных приложений, в своё время он сотрудничал с Минобразования Украины и Польши. Также среди администраторов — куратор от СБУ Юрий Векленко.







