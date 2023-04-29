ЦСКА третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина

ЦСКА увозит домой Кубок Гагарина из Казани, "Ак Барс" проиграл москвичам со счётом 3:2 в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, армейцы стали чемпионами КХЛ второй сезон подряд и третий раз за всё время.