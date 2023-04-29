ЦСКА третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина
ЦСКА обыграл "Ак Барс" со счётом 3:2
ЦСКА увозит домой Кубок Гагарина из Казани, "Ак Барс" проиграл москвичам со счётом 3:2 в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, армейцы стали чемпионами КХЛ второй сезон подряд и третий раз за всё время.
Момент матча "Ак Барс" – ЦСКА в Казани. Видео © video.khl.ru
В составе победителей отличились Антон Слепышев (21-я минута), Владислав Каменев (31) и Даррен Диц (32). У проигравших шайбы забросили Кирилл Петров (20) и Дмитрий Воронков (28).
Ранее "Ак Барс" обыграл ЦСКА со счётом 3:0 в шестом матче финальной серии плей-офф. Шайбами отметились Артём Галимов (8-я минута), Вадим Шипачёв (38-я) и Никита Дыняк (59-я).