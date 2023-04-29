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29 апреля, 16:30

ЦСКА третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина

ЦСКА обыграл "Ак Барс" со счётом 3:2

ЦСКА увозит домой Кубок Гагарина из Казани, "Ак Барс" проиграл москвичам со счётом 3:2 в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, армейцы стали чемпионами КХЛ второй сезон подряд и третий раз за всё время.

Момент матча "Ак Барс" – ЦСКА в Казани. Видео © video.khl.ru

В составе победителей отличились Антон Слепышев (21-я минута), Владислав Каменев (31) и Даррен Диц (32). У проигравших шайбы забросили Кирилл Петров (20) и Дмитрий Воронков (28).

В КХЛ побили рекорд посещаемости игр плей-офф, установленный 12 лет назад

В КХЛ побили рекорд посещаемости игр плей-офф, установленный 12 лет назад

Ранее "Ак Барс" обыграл ЦСКА со счётом 3:0 в шестом матче финальной серии плей-офф. Шайбами отметились Артём Галимов (8-я минута), Вадим Шипачёв (38-я) и Никита Дыняк (59-я).

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ЦСКА

Матвей Константинов
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