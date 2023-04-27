"Ак Барс" победил ЦСКА в Москве и перевёл финал плей-офф КХЛ в седьмой матч
Момент из матча ЦСКА и "Ак Барса". Обложка © ak-bars.ru
Казанский "Ак Барс" одержал победу над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0.
Шайбами отметились Артём Галимов (8-я минута), Вадим Шипачёв (38) и Никита Дыняк (59).
Счёт в серии стал равным — 3:3. Седьмая и решающая игра Кубка Гагарина состоится 29 апреля в Казани.
Напомним, в предыдущей домашней встрече "Ак Барс" победил ЦСКА со счётом 2:1. Успех казанцам принесли Александр Радулов и Станислав Галиев.