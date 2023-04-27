"Ак Барс" победил ЦСКА в Москве и перевёл финал плей-офф КХЛ в седьмой матч

Казанский "Ак Барс" одержал победу над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Шайбами отметились Артём Галимов (8-я минута), Вадим Шипачёв (38) и Никита Дыняк (59).

Счёт в серии стал равным — 3:3. Седьмая и решающая игра Кубка Гагарина состоится 29 апреля в Казани.